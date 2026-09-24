Jueves, 24 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 24 sep (EFE).-

Washington.- Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, se reúnen en la Casa Blanca después de la cita que mantuvieron en mayo en Pekín, con el objetivo de encauzar una relación lastrada por las tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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Naciones Unidas.- El conflicto palestino-israelí cobra protagonismo en la tercera jornada de la Asamblea General de la ONU, con las intervenciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmud Abás, esta última por videoconferencia después de que Estados Unidos le denegara las visas a él y a la delegación palestina.

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Boston (EE.UU.).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cierra su viaje a Estados Unidos, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en Boston, donde interviene en un foro político de la Universidad de Harvard y se reúne con académicos de este centro educativo.

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Nueva York (EE.UU.).- Analistas chinos interpretaron este jueves la recepción a pie de pista de Trump a Xi y la prórroga de la tregua comercial como señales de que Washington y Pekín buscan celebrar la visita en un clima favorable, pese a las tensiones bilaterales.

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Nueva York (EE.UU).- La organización Palestinian Youth Movement convoca una manifestación en Nueva York en contra de la participación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

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Bruselas.- El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, hace declaraciones a los medios en Bruselas a su llegada al Consejo de Competencia de la Unión Europea.

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Rabat.- Marruecos avanza en el escrutinio tras una jornada electoral marcada por la normalidad, y el blindaje de sus fronteras con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y en espera de que, tras la proclamación de resultados, el rey Mohamed VI convoque a quien será el encargado de formar un nuevo Gobierno.

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Samui (Tailandia).- Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, conocerá mañana si la sentencia de primera instancia se mantiene o la Justicia acepta las peticiones de los recursos: pena de muerte por parte de la familia de la víctima, nuevo juicio por la de la defensa.

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Río de Janeiro (Brasil).- Las mujeres representan el 52,8 % del electorado brasileño, pero su presencia en las candidaturas para las elecciones generales de octubre apenas supera un tercio, una brecha que refleja los límites de tres décadas de políticas destinadas a ampliar la participación femenina en la política del país.

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Lourdes (Francia).- Lourdes prepara los últimos detalles para acoger la llegada del papa León XIV, que en su primer viaje a Francia visitará esta localidad del sur de Francia el sábado y domingo, donde destaca especialmente el encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales en la iglesia.

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Lourdes (Francia).- A dos días de la llegada del papa León XIV a Lourdes, al sur de Francia, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes se encuentra con los mosaicos de su fachada principal, obra del sacerdote esloveno Marko Rupnik, cubiertos tras las acusaciones de agresiones sexuales y psicológicas de varias personas.

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París.- La Nunciatura apostólica en Francia, situada en París, será la residencia oficial del papa León XIV durante su estancia por primera vez en la capital francesa, donde aterrizará el viernes y permanecerá hasta el sábado.

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Kandahar (Afganistán).- El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves haber llevado a cabo "ataques aéreos y con drones de precisión contra 10 emplazamientos en Afganistán utilizados para el lanzamiento y almacenamiento" de aeronaves no tripuladas, en medio de una escalada de hostilidades tras los bombardeos sobre territorio afgano el pasado lunes.

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Berlín.- El magnate tecnológico estadounidense Peter Thiel recibe este jueves en Berlín el Premio Springer que otorga el grupo editorial alemán Axel Springer, en un evento para el que hay convocadas protestas de rechazo a la figura del cofundador de firmas tecnológicas como la plataforma de pago PayPal o la empresa de análisis de datos con fines de seguridad y defensa Palantir.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe al presidente de Portugal, António José Seguro, en el Vaticano.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe al primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en el Vaticano.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La bailarina Liz Marrero no soporta escuchar mensajes de voz, tampoco ver atardeceres, ambos le recuerdan los terremotos que sacudieron Venezuela hace tres meses, donde murieron su madre, su hermana y su cuñado. Lo único que la mantiene de pie es poder construir desde EE.UU. un futuro para sus dos sobrinos, que lograron sobrevivir.

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Santiago de Chile.- El aumento récord de los precios de los combustibles durante la Administración del presidente José Antonio Kast, desde marzo pasado, ha encarecido el costo de vida de los chilenos y aumentado la presión sobre la economía de pequeños comerciantes, transportistas y agricultores, en un contexto en el que el Gobierno rebajó su expectativa de crecimiento del país para 2026.

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Bruselas.- Los sindicatos europeos convocan una manifestación para protestar por el impacto de «EU Inc.» en los trabajadores.

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Constanza (Rumanía).- Dos cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio se activaron anoche ante una alerta real para monitorear la presencia de drones rusos en la localidad de Chilia Veche, en Ucrania, a pocos kilómetros de la frontera con Rumanía.

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Caracas.- Opositores protestan en Caracas para exigir el regreso de la líder de la oposición y premio nobel de la paz María Corina Machado a Venezuela, luego de que su equipo denunciara que se le impidió viajar a su país tres veces esta semana.

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Ciudad de México.- El puerto fronterizo de Santa Teresa, en Nuevo México (EE.UU.), reabre este jueves al ganado mexicano tras más de un año de restricciones por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, una medida que permitirá reactivar desde Chihuahua la exportación de reses hacia Estados Unidos.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe este jueves a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano al país en 16 años, con una agenda centrada en fortalecer la cooperación bilateral en comercio, inversión, energía y nuevas tecnologías.

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Ciudad de México.- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ofrece un adelanto de su programación para su edición número 24 que se celebrará en el estado mexicano de Michoacán.

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Lima.- La primera investigación realizada sobre la obra 'Meditación y Estigmatización de San Francisco de Asís', atribuida a El Greco, presenta resultados inéditos, a dos años de su descubrimiento.

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Montevideo.- En el marco de la visita del papa León XIV a Uruguay, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, encabeza una conferencia de prensa en la que la Iglesia Católica brindará detalles del viaje.

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Tokio.- El actor principal de la exitosa serie japonesa Midnight Diner, Kaoru Kobayashi, cuenta en una rueda de prensa qué depara la sexta temporada, que se estrena próximamente, siete siete años desde el último episodio. Foreign Correspondents’ Club of Japan.

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Ciudad de Panamá.- Diálogo en torno a la artesanía como expresión de identidad, memoria y transmisión de saberes ancestrales, con el encuentro de dos artesanas de los pueblos arhuaco de Colombia y emberá de Panamá, quienes compartirán sus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre las prácticas artesanales de sus comunidades indígenas.

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Bombay (India).- La empresa operadora de bolsa india National Stock Exchange (NSE) empieza a cotizar en la bolsa de Bombay.

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Buenos Aires.- El instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina difunde el indicador de pobreza relativo al primer semestre del año.

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San Salvador.- Miembros del colectivo Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) presentan este jueves en San Salvador un informe sobre la restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGBTIQ+ en El Salvador durante el período 2023-2025.

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Ciudad de Panamá.- La subasta del Best of Panama (BOP) está prevista que termine este jueves tras la puja de 50 lotes de café, 40 de la exclusiva variedad geisha y 10 varietales que parten desde 400 dólares y 100 dólares el kilo, respectivamente, después de años batiendo récords gracias a compradores asiáticos.

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cdp/aca/EFE

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