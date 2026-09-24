Rutte ve "muy improbable" que Rusia invada un territorio de la OTAN pero pide no ser ingenuos

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Nueva York/Bruselas, 24 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró este jueves "muy improbable" que Rusia inicie una invasión a gran escala de un país de la Alianza, pero pidió no ser "ingenuos" ante sus preparativos militares.

"Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo los servicios de inteligencia daneses han afirmado que es muy improbable que Rusia lleve a cabo una invasión a gran escala del territorio de la OTAN, y más les vale que no lo hagan, porque saben que estamos preparados y que no saldrían victoriosos. Creo que los servicios de inteligencia daneses tienen razón en eso. Es muy improbable", indicó Rutte durante un coloquio en el Memorial y Museo del 11S.

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En cualquier caso, el político neerlandés dejó claro que "no podemos ser ingenuos", ya que Rusia "está aumentando enormemente su producción (militar) y sus fuerzas armadas".

"En este momento, por ejemplo, la industria rusa —no la industria de defensa, sino la base industrial general— está aumentando su esfuerzo bélico. Esto es algo que aún tenemos que desarrollar más en Europa y en Estados Unidos", comentó.

El servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa de Dinamarca espera que Rusia intensifique en los próximos meses sus ataques híbridos contra los países occidentales y miembros de la OTAN, según el análisis anual que difundió este jueves, que apunta a posibles ciberataques destructivos o sabotajes.

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Al mismo tiempo, indicó que existe un riesgo creciente, aunque todavía bajo, de que Rusia realice ataques militares limitados contra países de la OTAN, en especial aquellos con los que comparte frontera, y destacó que es "improbable" que inicie una invasión real aunque "no se puede excluir".

Rutte vio fundamental "mantener la calma", porque "sabemos lo que está pasando".

"Putin está en una mala situación. Está perdiendo a toda esa gente (cifró en hasta 43.000 los rusos muertos o gravemente heridos cada mes en el campo de batalla ucraniano). No está ganando la guerra en Ucrania (...). Creo que está a punto de entrar en pánico. No puede estar contento en este momento porque las cosas no van por el buen camino para él, y el impacto en la economía rusa de este error de invadir Ucrania es enorme", comentó.

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En segundo lugar, pidió "seguir adelante", porque la OTAN está reforzando su defensa y sigue apoyando a Ucrania.

"En lo que respecta a las amenazas híbridas, contamos con todas las opciones de respuesta y utilizaremos todo lo que sea necesario", agregó.

Rutte también se refirió a que Rusia colabora "estrechamente" con Corea del Norte, Irán, China y Bielorrusia, y afirmó que tienen claro que, "si alguna vez se produjera un incidente en el Pacífico, no se limitaría únicamente al Pacífico".

"Significará que, al mismo tiempo, Vladímir Putin actuará de alguna manera, sea cual sea la forma, para intentar avanzar contra el territorio de la OTAN en Europa. Así pues, estos dos escenarios -el Indo-Pacífico y Europa- están estrechamente vinculados, y por eso mantenemos una estrecha relación con Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, e intercambiamos información constantemente", enfatizó.

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