Cotillard, que protagoniza 'Milo', confiesa que sentirá "mucho miedo" el día que una IA logre emocionarle

24/09/2026 Cotillard protagoniza '7h40 ce matin-là / Milo' SOCIEDAD AUTONOMÍAS CULTURA ZINEMALDIA

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La actriz francesa Marion Cotillard, que presenta la película '7h40 ce matin-là / Milo', de Nicole Garcia, en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián, ha confesado que sentirá "mucho miedo" el día que un actor o actriz creados con Inteligencia Artificial (IA) logre emocionarle y se ha preguntado si "algún día una IA le borrará de la pantalla". "Creo que siempre les va a faltar la experiencia que te aporta una vida, todo lo que acaba construyendo a un actor", ha dicho.

En rueda de prensa en el Zinemaldia, Cotillard, acompañada de la directora y guionista Nicole Garcia, del guionista del filme Jacques Fieschi y del productor Alain Attal, ha explicado que en este trabajo interpreta a una madre activista política que tras cumplir condena en prisión intenta recuperar la relación con su hijo al que dio en adopción.

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La actriz ha manifestado que cuando una es madre "las prioridades cambian" y "no se toman las mismas decisiones que cuando no se tienen hijos, tienes que ocuparte de nuevos seres que necesitan protección y amor", a lo que ha añadido que su personaje "siente un amor infinito por su hijo y lo protege a su manera, pero está embarcada en ese deseo revolucionario, esas ganas de cambiar el mundo, que es algo muy importante para ella" y por lo cual "se desvía de su camino de madre".

"Pese a ello, sigue haciendo algo para que su hijo tenga una vida normal, quizás incluso hermosa, pero para ello tiene que separarse de él", ha indicado, para agregar que "es un recorrido casi interior de esta mujer que, tras 20 años en prisión, acaba por ir al encuentro de lo único que cuenta para ella".

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Preguntada sobre la IA, ha confesado que sentirá "mucho miedo" el día que un actor creado con Inteligencia Artificial le emocione. "De momento me parece que interpretan como si fueran patatas y eso me da mucha seguridad", ha aseverado.

"Intento siempre detectar la IA, que hoy por hoy todavía es detectable, y enseño a mis hijos a que la detecten", ha afirmado. A su juicio, "siempre" les va a faltar a esos intérpretes generados con IA "la experiencia que te aporta una vida, la infancia, todo lo que acaba construyendo a un actor, todo lo que le ha aportado experiencias y necesita un actor o actriz para dar su visión del mundo y ser visto o vista y compartir sus emociones".

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"Me pregunto si eso acabará por llegar algún día, si me borrará de la pantalla una IA, que no me dé cuenta que lo es y que acabe emocionándome", ha señalado. A su juicio, la IA "puede ser formidable en muchos oficios", pero "cuando toca al aspecto artístico, es desconcertante".

"¿De qué sirve hacer películas con falsos actores?", se ha cuestionado, para añadir que "da vértigo", pero para ella "nunca se podrá reemplazar a un corazón que late y un alma que ha atravesado una vida o varias vidas, si crees en eso, y cuya experiencia es la que da la calidad de las emociones y cómo va a impactar en las personas".

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Sobre por qué decidió hacer este trabajo, ha señalado que "la primera razón fue Nicole", porque el rodaje anterior con ella, 'MAl de pierres/ El sueño de Gabrielle', "fue maravilloso". Según ha destacado, la cineasta "hace de todo, ve en todos los sentidos, es fogosa" y puede pedirle intenciones diferentes en una misma escena sin haberlas preparado previamente. "Esa exploración como actriz me embaucó, me hizo estar dispuesta a todo", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que con ella "las emociones que necesitaba se desencadenaban de manera instantánea, sin prepararlas". "Me han gustado las nuevas experiencias de esta película", ha apuntado. Sobre el hecho de que su personaje recurra a la violencia en el pasado para intentar cambiar las cosas, Cotillard ha opinado que "desgraciadamente la violencia llama a la violencia". "No se ha demostrado que sea una solución", ha añadido.

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"Puedo comprenderlo, aunque no significa que lo valide", ha confesado, para confiar, a continuación, en que podamos alcanzar el "nivel de consciencia colectiva necesaria para hacer que las cosas cambien teniendo más respeto y consideración los unos hacia los otros".

Por su parte, Garcia ha añadido que esta película comenzó a gestarse en la pandemia cuando tenía que haber hecho una obra de teatro pero "se fue a pique" por el Covid-19. "Estaba triste, todo el mundo encerrado, y por videoconferencia empezamos a crear esta historia que es muy especial para mí", ha recordado.

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POLÍTICA Y MATERNIDAD

La cineasta y guionista ha explicado que le interesó el personaje de una mujer con un pasado político en su juventud que es madre, porque "política y maternidad son dos planos totalmente opuestos, muy difíciles de unir porque provocan mucha culpabilidad en las mujeres, incluso ahora".

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En cuanto a trabajar con Cotillard, ha confesado que es la primera vez que trabaja dos veces con la misma actriz como protagonista. Al respecto ha señalado que para ella eso estaba "prohibido", porque había "una especie de erotismo que se desvanecía", pero ella le ha mostrado que se puede "rodar dos, tres y cuatro veces con una actriz, si tiene las reservas emocionales y la capacidad de dar vida a los personajes como ella lo hace".

"Creo que esto es lo que más me conmueve de esta película, descubrir que se puede vivir historias de amor con un actor o actriz y seguir haciendo películas con ellos", ha apuntado, para subrayar que Cotillard le ha hecho "superar ese tabú".

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Respecto al pasado violento de la protagonista de su película, ha señalado que no puede juzgar a quienes tenían un compromiso político y decidieron "salirse del molde para que los demás pudieran beneficiarse". "No puedo darles la razón tampoco, como cineasta sigo teniendo ganas de observar a esas personas", ha apuntado.

Por su parte, Fieschi ha relatado que al escribir la historia le interesó también la "culpabilidad" de la protagonista, que "no juzgo", y cómo este "muy interesante" personaje "va avanzando con pies de plomo hasta la confesión". "Cuando el cine monta personajes que tienen una relación estrecha con la historia, es apasionante", ha finalizado.