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SANY Renewable Energy muestra su capacidad a nivel mundial en la feria WindEnergy Hamburg 2026

PR Newswire

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HAMBURGO, Alemania, 24 de septiembre de 2026

HAMBURGO, Alemania, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy tuvo una destacada presencia en la feria WindEnergy Hamburg 2026 bajo el lema "Un socio en el que puede confiar". La empresa presentó sus últimas tecnologías en materia de energía eólica y su experiencia en proyectos a nivel mundial, poniendo de relieve su creciente presencia internacional y compromiso de atender a clientes de todo el mundo.

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SANY Renewable Energy registró un crecimiento de los ingresos por ventas en el extranjero de más del 300 % en el primer semestre de 2026, con más de 5 GW en pedidos firmados. Su capacidad instalada en el extranjero alcanzó los 1462,35 MW, con proyectos repartidos por Europa, América Latina, Asia Central y Asia Meridional.

La certificación europea favorece la expansión en el mercado

El día de la inauguración, DNV entregó oficialmente el certificado correspondiente al aerogenerador SI-17578EU de SANY Renewable Energy. La certificación confirma que la turbina cumple con las normas europeas en materia de evaluación de cargas e integridad estructural, lo que respalda su implementación en el mercado europeo. El modelo también incorpora aspectos de diseño ergonómico para su instalación, funcionamiento y mantenimiento.

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SANY Renewable Energy ha seguido consolidando su prestigio internacional. La empresa fue incluida en la lista de proveedores de aerogeneradores de nivel 1 de S&P Global para 2026, con una puntuación CSA que la sitúa entre el 1 % de las mejores. En la feria, los expertos de SANY también participaron en los debates del sector organizados por el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), en los que compartieron conocimientos prácticos sobre la conexión a la red, la resiliencia de la red y las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector energético.

Tecnología diseñada para condiciones de mercado diversas

En su stand, SANY Renewable Energy está presentando una amplia gama de tecnologías y soluciones, entre las que se incluyen el modelo SI-17578EU, una maqueta seccionada de la góndola de 10 MW, tecnología de palas de fibra de carbono de alto rendimiento y un modelo de holgura de palas basado en inteligencia artificial. La empresa también destaca su banco de pruebas para aerogeneradores de 35 MW y seis grados de libertad, con el que demuestra sus capacidades de ensayo y validación.

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La experiencia a nivel mundial respalda la ejecución de los proyectos

SANY Renewable Energy ha ampliado su presencia en Europa, América Latina, Asia Central y Asia Meridional, y actualmente cuenta con proyectos en funcionamiento en múltiples mercados. La empresa ha reforzado su capacidad de suministro en el extranjero adaptando sus prácticas de ingeniería a las normas chinas, de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y europeas, y desarrollando capacidades de diseño y construcción EPC (Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción) adaptadas al mercado local.

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De cara al futuro, SANY Renewable Energy seguirá ampliando su presencia internacional, reforzando sus capacidades locales y colaborando con socios de todo el mundo para impulsar el desarrollo de la energía eólica y contribuir a un futuro sin emisiones de carbono.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/sany-renewable-energy-muestra-su-capacidad-a-nivel-mundial-en-la-feria-windenergy-hamburg-2026-302889550.html

FUENTE SANY Renewable Energy