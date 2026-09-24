Zelenski condena el asesinato de un cura católico polaco a manos de un ciudadano ucraniano

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Kiev, 24 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado en su cuenta de X el asesinato de un sacerdote católico perpetrado este jueves en una abadía del este de Polonia por, presuntamente, un ciudadano ucraniano.

"En la Abadía de las Hermanas Benedictinas de Jaroslaw, un ciudadano ucraniano ha cometido un crimen terrible. Estamos conmocionados por este acto maligno", dijo Zelesnki sobre el acto perpetrado supuestamente por un ciudadano ucraniano de 31 años, que ha sido detenido por la Policía polaca.

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El presunto asesino mató a su víctima con un cuchillo de cocina con el que también hirió a otras cinco personas en la abadía.

El presidente ucraniano pidió que el autor del crimen sea castigado con todo el peso de la ley.

"Confiamos en una aclaración rápida y completa de todas las circunstancias", escribió Zelenski.

"Transmitimos nuestras más profundas condolencias a la familia y a los seres queridos del difunto. Deseamos una pronta recuperación a todos los afectados", agregó el jefe de Estado de Ucrania.

Polonia cuenta con la diáspora ucraniana más grande del mundo y ha acogido a un gran número de refugiados ucranianos desde el comienzo de la invasión rusa.

A lo largo de la guerra se han producido múltiples incidentes de tensión entre refugiados ucranianos y ciudadanos polacos, alimentados en ocasiones por encontronazos diplomáticos entre Kiev y Varsovia, que ambas partes tratan de rebajar para preservar la convivencia y la relación entre ambos países. EFE

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