Rubio afirma que venta de armas a Taiwán depende de las necesidades defensivas de EE. UU.

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Washington/Taipéi, 24 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró el miércoles que las ventas de armas a Taiwán están condicionadas por las necesidades del país norteamericano, en medio de la incertidumbre sobre la aprobación de un paquete de armamento para Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares.

"Cualquier venta de armas que hagamos con cualquier país del planeta, y esto también vale para Taiwán, tiene que equilibrarse con lo que nuestros comandantes de combate en todo el mundo nos dicen que son sus necesidades mínimas en caso de un conflicto en su región", aseveró Rubio en una conferencia de prensa.

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"Y ese es el proceso que estamos llevando a cabo no solo con Taiwán, sino con cada compromiso que hemos adquirido. Esa es la respuesta que di anteriormente, y es la que nos rige ahora, no solo en el caso de Taiwán, sino en las ventas militares al extranjero a cualquier país", agregó.

El estadounidense se pronunció de esta forma sobre un paquete que, de concretarse, sería el mayor de la historia para la isla, pero que aún no ha recibido el visto bueno de la Administración republicana.

De hecho, el suministro de armas a Taipéi es uno de los asuntos que sobrevolarán las conversaciones entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quienes abordarán en los próximos días en Washington los principales temas de la agenda bilateral, entre ellos la situación de Taiwán.

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Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha sembrado dudas sobre el histórico compromiso de Washington con la defensa de la isla, reconoció tras su viaje a Pekín en mayo que Xi le había hablado de Taiwán "toda la noche" y calificó la venta de armas a Taipéi como una "muy buena ficha negociadora" de Estados Unidos frente a China.

En una carta dirigida a Rubio y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, los senadores republicanos Mitch McConnell, John Cornyn, Lisa Murkowski y Thom Tillis pidieron el miércoles a la Administración que desbloquee más de 15.000 millones de dólares en ayuda de seguridad nacional para Taipéi, incluido el citado paquete de armas.

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"Nos preocupa que el presidente Trump haya descrito a Taiwán como 'una muy buena ficha negociadora' en sus contactos con Xi Jinping y el Partido Comunista chino. Resulta difícil imaginar cómo Estados Unidos podría proyectar su influencia de forma creíble en el Indopacífico si el precio de guardar las apariencias diplomáticas es negar a nuestros socios capacidades disuasorias clave", subrayaron los legisladores.

China considera a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de manera tajante por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que la isla ya es, de facto, un país soberano e independiente.

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Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armas de Taipéi y, aunque no mantiene relaciones diplomáticas con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín. EFE