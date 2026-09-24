EEUU anuncia una prórroga de su tregua arancelaria con China hasta el 10 de enero

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado un acuerdo con China para prorrogar la tregua arancelaria entre ambos países conocida como el 'acuerdo de Busan', que habría expirado el 10 de noviembre, hasta el 10 de enero de 2027.

"Hoy hemos acordado prorrogar lo que llamamos el acuerdo de Busan, la distensión económica entre ambos países que debía finalizar el 10 de noviembre, hasta el 10 de enero, para darnos más tiempo de ver qué podemos hacer en el frente económico", ha declarado Bessent en una entrevista para la cadena Fox News.

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Asimismo, el jefe del Tesoro, que ha restado importancia a la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo elija como el puesto de 'zar de la inteligencia artificial', ha aludido al "mecanismo de notificación" mutua sobre Inteligencia Artificial que ha propuesto a China, según anunció el lunes.

En esta ocasión, Bessent ha asegurado que en el Gobierno chino "tienen mucho interés en colaborar con nosotros en materia de IA porque Estados Unidos lleva una ventaja considerable, China está por detrás".

Con todo, ha subrayado que es "muy importante" para la Administración de Donald Trump abordar el asunto. Ahora mismo, Washington está intentando "definir" junto a Pekín "cuáles consideramos que son los factores de riesgo más importantes o peligrosos, ya se trate de agentes de IA fuera de control o de actores no estatales que utilizan la IA, ya sea para operaciones cibernéticas o para fines biológicos".

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IRÁN SE RENDIRÁ EN "UNA SEMANA, UN MES O DOS MESES"

El secretario del Tesoro también se ha referido a Irán, país ante el que Estados Unidos está "llevando a cabo un esfuerzo sin precedentes para restringir y cortarles el oxígeno financiero".

"No sé si será cuestión de una semana, un mes o dos meses, pero acabarán rindiéndose", ha vaticinado, pese a que Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones que el fin de la guerra con la República Islámica tendrá lugar poco después de las elecciones de medio mandato estadounidenses --las 'midterms'--, celebradas el 3 de noviembre.

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De cualquier modo, ha planteado tres formas en las que el conflicto podría terminar: "Una: que los miembros del régimen se vuelvan unos contra otros; no es imposible", ha planteado. "Dos: que se produzca algún tipo de levantamiento del pueblo iraní", ha proseguido, alegando que las autoridades iraníes "probablemente han matado a 50.000 personas de su propia población, así que es muy difícil". "Y tres: lograr que los iraníes, si quieren llegar a un acuerdo, lo cumplan", ha culminado.

Mientras, el Tesoro seguirá con su operación 'Marginado Económico', que ha incluido sanciones a las aerolíneas iraníes, lo cual, ha planteado, podría presentar problemas para el regreso de las autoridades de Teherán al país asiático.

"Los vuelos internacionales procedentes de Irán, probablemente más del 80 o 90%, han sido cancelados. No sé cómo van a regresar a casa los representantes iraníes ante la ONU", ha declarado.