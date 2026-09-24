Empresas europeas en China celebran prórroga de tregua comercial entre Washington y Pekín

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Pekín, 24 sep (EFE).- La Cámara de Comercio de la Unión Europea (UE) en China celebró este jueves la prórroga hasta el 10 de enero de la tregua comercial entre Washington y Pekín, anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aunque advirtió de "incertidumbres" para las empresas europeas por los controles chinos a las tierras raras.

Bessent anunció este miércoles en una entrevista que Estados Unidos y China habían acordado extender durante dos meses adicionales la tregua alcanzada el 30 de octubre de 2025 en Busan, Corea del Sur, tras conversaciones con el viceprimer ministro chino He Lifeng en la preparación de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

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El pacto, que debía expirar el próximo 10 de noviembre, incluye compromisos para suspender la imposición de aranceles adicionales y controles a la exportación de tierras raras y productos de alta tecnología, recordó la Cámara europea en un comunicado.

La organización empresarial afirmó que la extensión es positiva porque la aplicación de los controles previstos sobre tierras raras tendría un "impacto paralizante" sobre la industria, pero subrayó que sigue existiendo una "incertidumbre significativa" sobre la evolución de la situación más allá del nuevo plazo del 10 de enero.

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La Cámara pidió a las dos partes utilizar esta prórroga para avanzar hacia una "solución permanente" que atienda sus respectivas preocupaciones y garantice la previsibilidad y fiabilidad de las cadenas de suministro globales.

No obstante, advirtió de que la extensión no resuelve los problemas de fondo que afrontan las compañías al solicitar licencias de exportación, tanto individuales como generales.

China había anunciado en 2025, en plena escalada comercial con Washington que desembocó después en la tregua de Busan, controles a la exportación de tierras raras, unas restricciones sujetas a licencia que afectaban no solo a Estados Unidos, sino a todos los países.

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Esos materiales son insumos clave para industrias como la automoción, la electrónica, las energías renovables, la defensa o los semiconductores, por lo que su aplicación tenía potencial para afectar ampliamente a las cadenas globales de suministro.

La Cámara advirtió de que, pese a la prórroga anunciada por Bessent, siguen sin resolverse los problemas que afrontan las compañías al solicitar licencias, entre ellos la falta de coordinación entre el Ministerio de Comercio chino y la Administración General de Aduanas, la "ausencia de criterios estandarizados" sobre la información que deben aportar las empresas y la falta de claridad sobre los motivos por los que algunas solicitudes son rechazadas. EFE

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