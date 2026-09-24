Rescatan en Ecuador a una adolescente y a su hija sospechosas de ser víctimas de trata

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Quito, 23 sep (EFE).- La Policía de Ecuador rescató en la ciudad costera de Machala, provincia de El Oro, a una menor de 17 años y a su hija de cuatro meses, sospechosas de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, según informó este miércoles la institución.

En el operativo, realizado este martes, fue detenido un hombre de 25 años que mantenía una relación sentimental con la adolescente.

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Según la Policía, el sospechoso administraba una página de citas a través de la cual concertaba encuentros con clientes y presuntamente obligaba a la joven a mantenerlos.

La adolescente y su hija quedaron bajo medidas de protección, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades del detenido.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos teléfonos móviles, un dispositivo de grabación de video, 40 dólares en efectivo y prendas de vestir relacionadas con la investigación. EFE