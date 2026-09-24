Agencias

El PAM gana unas elecciones marcadas por la abstención en Marruecos

Guardar

Rabat, 24 sep (EFE).- El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal) se proclamó vencedor de las elecciones legislativas de Marruecos, marcadas por una abrumadora abstención de 61,98 %, la más alta en veinte años, según datos del Ministerio del Interior marroquí.

El PAM, que forma parte de la coalición de Gobierno saliente y partía como favorito en las proyecciones de los analistas, fue fundado en 2008 entre otros por Fouad Ali El Himma, compañero de colegio del rey Mohamed VI y consejero real.

PUBLICIDAD

Es también, desde hace dos meses, la formación de Fouzi Lekjaa, titular de Presupuesto, presidente de la Federación marroquí de Fútbol y una de las figuras con mayor peso en un curso político que estará volcado en el Mundial 2030 que Marruecos organiza con España y Portugal. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Rescatan en Ecuador a una adolescente y a su hija sospechosas de ser víctimas de trata

Infobae

Noboa trata con Guterres la necesidad de una respuesta internacional contra narcotráfico

Infobae

Taiwán refuerza su capacidad de patrullaje en la disputada isla Pratas ante presión china

Infobae

La IA de OpenAI accedió sin autorización a un portal de seguro médico australiano

Infobae

Lula reivindica la soberanía de Brasil y llama a los artistas a defender la democracia

Infobae