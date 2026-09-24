El PAM gana unas elecciones marcadas por la abstención en Marruecos

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Rabat, 24 sep (EFE).- El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal) se proclamó vencedor de las elecciones legislativas de Marruecos, marcadas por una abrumadora abstención de 61,98 %, la más alta en veinte años, según datos del Ministerio del Interior marroquí.

El PAM, que forma parte de la coalición de Gobierno saliente y partía como favorito en las proyecciones de los analistas, fue fundado en 2008 entre otros por Fouad Ali El Himma, compañero de colegio del rey Mohamed VI y consejero real.

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Es también, desde hace dos meses, la formación de Fouzi Lekjaa, titular de Presupuesto, presidente de la Federación marroquí de Fútbol y una de las figuras con mayor peso en un curso político que estará volcado en el Mundial 2030 que Marruecos organiza con España y Portugal. EFE

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