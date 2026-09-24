Bosnia despide a dos soldados por glorificar al fallecido criminal de guerra Ratko Mladic

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Zagreb, 25 sep (EFE).- Las autoridades de Bosnia-Herzegovina despidieron este jueves a dos soldados por glorificar al fallecido criminal de guerra Ratko Mladic y remitió a la Fiscalía los casos de otros 35 militares para que tome medidas disciplinarias.

El ministro de Defensa de Bosnia-Herzegovina, Zukan Helez, advirtió de que no tolerará la glorificación de condenados por crímenes de guerra y genocidio, según recoge el portal de noticias bosnio 'Politicki'.

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Los dos soldados despedidos acababan de incorporarse al Ejército, mientras que los demás casos denunciados fueron remitidos a la Fiscalía bosnia, explicó Helez.

En Bosnia, glorificar a criminales de guerra y actos condenados como crímenes de guerra es un delito.

Savo Minic, primer ministro de la República Srpska, de mayoría serbobosnia y una de las dos entidades que, junto con la Federación croato-musulmana, integran Bosnia-Herzegovina, denunció que la medida supone una "persecución de los serbios" en las Fuerzas Armadas del país.

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Minic, que es el candidato de la formación SNSD del secesionista Milorad Dodik a presidente de la República Srpska en las próximas elecciones bosnias del 4 de octubre, acusó en la red social X al ministro Helez de tener como "principal preocupación sembrar el odio contra el pueblo serbio".

Mladic murió en agosto en la cárcel de La Haya como condenado a cadena perpetua por genocidio en Srebrenica, persecuciones, asesinatos, deportaciones y otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra en Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995.

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Fue enterrado a comienzos de septiembre en Belgrado con honores militares y ensalzado como un héroe, en presencia de ministros serbios y de la cúpula política de la República Srpska. EFE