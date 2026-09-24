Bielorrusia indulta a 15 personas, la mayoría condenadas por "extremismo"

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El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha concedido este jueves un indulto a 15 personas, la mayoría de ellas condenas por "extremismo", según ha anunciado la Presidencia del país europeo, que ha agregado que todas ellas "pidieron perdón" tras admitir su "culpabilidad".

La Presidencia ha señalado en un escueto comunicado que la medida beneficia a un total de 15 personas con condenas, "trece de las cuales por delitos de extremismo". Entre los indultados, diez son mujeres y cinco hombres.

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"Todos ellos presentaron solicitudes de indulto, reconocieron su culpabilidad, se arrepintieron de lo cometido y prometieron llevar una vida respetuosa con la ley", ha manifestado.

La liberación de pequeños grupos de presos se suelen producir en Bielorrusia, en especial en vísperas de fechas señaladas. Asimismo, a finales de marzo, unos 250 "presos políticos" fueron indultados, según contó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la visita de su enviado especial, John Coale, a Minsk.

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