El huracán Polo baja a categoría 4 frente al Pacífico mexicano pero mantiene lluvias

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Ciudad de México, 24 sep (EFE).- El huracán Polo se debilitó este jueves a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y provocará lluvias intensas y oleaje de hasta ocho metros en el occidente del país.

A las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro del ciclón se localizaba a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, en el estado de Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El fenómeno presentaba rachas de viento de hasta 315 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Polo había recuperado durante la madrugada la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, tras experimentar fluctuaciones de intensidad durante las últimas horas mientras se desplaza frente a las costas del suroeste mexicano.

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El SMN pronosticó lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el oeste, sur y costa de Jalisco, así como en Colima y zonas de Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur y costa de Nayarit y el oeste de Guerrero.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, se esperan vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, en las costas de Michoacán, mientras que en Jalisco y Colima las rachas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y en Guerrero los 60 kilómetros por hora.

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El oleaje podría alcanzar entre seis y ocho metros de altura en las costas de Michoacán y entre cuatro y seis metros en las de Jalisco, Colima y Guerrero.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

También permanece una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Polo se ha mantenido frente a las costas del Pacífico mexicano durante los últimos días y ha experimentado importantes variaciones de intensidad, al oscilar entre las categorías 4 y 5, mientras sus bandas nubosas afectan varios estados del occidente y suroeste del país.

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Los efectos del ciclón han llevado a los gobiernos de Guerrero y Michoacán a mantener la suspensión de clases este jueves 24 de septiembre, medida que también se ha aplicado en regiones de Oaxaca y Colima.

Al menos seis puertos del Pacífico mexicano, entre ellos Acapulco y Zihuatanejo, mantienen restricciones parciales o totales a la navegación, mientras la Secretaría de Marina mantiene preparados a casi 14.000 agentes navales, 25 buques, 76 embarcaciones y más de 300 vehículos en nueve estados. EFE

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