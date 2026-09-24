Guatemala reta el dominio de Jamaica en Kingston por la Liga de Naciones

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Ciudad de Guatemala, 24 sep (EFE).- La selección de Guatemala visitará este viernes a la de Jamaica en la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo clasificatorio a la Copa Oro 2027 en el que los centroamericanos buscarán romper el dominio histórico de los caribeños pese a afrontar el choque con bajas sensibles.

El encuentro, correspondiente al Grupo B de la Liga A, se disputará en el Estadio Nacional de Kingston a las 18:00 hora local (24:00 GMT).

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Solo los dos primeros lugares del grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

El combinado guatemalteco comparte el Grupo B con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador, por lo que conseguir una victoria en la jornada inaugural en Kingston resulta clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación directa.

El equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena no contará con su capitán, José Carlos Pinto, por temas personales, ni con los lesionados José Ardón y Jesús López, lo que obligará a reestructurar la zaga. Ante las ausencias, Guatemala respaldará su esquema en un bloque de siete futbolistas que militan en ligas del exterior.

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Guatemala apela al antecedente del pasado 17 de junio cuando derrotó por 1-0 a Jamaica en la Copa Oro 2025, para intentar acortar distancias en un balance histórico adverso que domina el cuadro caribeño con 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 20 partidos.

- Alineaciones probables:

Jamaica: Andre Blake; Tayvon Gray, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Richard King; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Karoy Anderson, Leon Bailey; Renaldo Cephas y Bailey Cadamarteri.

Seleccionador: Steve McClaren.

Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, Kevin Ruiz, José Morales; Óscar Castellanos, Jonathan Franco, Jorge Aparicio, Óscar Santis; Olger Escobar y Darwin Lom.

Seleccionador: Luis Fernando Tena (México).

Estadio: Nacional de Kingston.

Hora: 18:00 local (24:00 GMT). EFE