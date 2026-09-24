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Washington, 23 sep (EFE).- Un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI accedió sin autorización en junio a un portal del sistema público de salud de Australia y obtuvo acceso a archivos públicos y no públicos, un incidente que el Gobierno australiano conoció tres meses después y que ya está bajo investigación.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó este miércoles el incidente en Nueva York y expresó su "extrema preocupación" por el acceso no autorizado, así como su malestar con OpenAI por haber tardado tres meses en informar a las autoridades australianas.

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El agente accedió el 18 de junio al portal de estadísticas de Medicare administrado por Services Australia mientras realizaba una investigación sobre el gasto público en medicamentos.

Según Albanese, el sistema había bloqueado reiteradamente las solicitudes del agente, que encontró una forma de sortear esas restricciones y terminó accediendo a información pública y no pública.

El Gobierno australiano subrayó que por el momento no existen indicios de que se haya accedido a datos personales de pacientes y que tampoco hay evidencia de un compromiso más amplio de la red de Services Australia. OpenAI, por su parte, afirmó que su revisión no encontró pruebas de acceso a historiales de pacientes y que la información obtenida incluía estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos.

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Albanese anunció además la creación de un grupo de trabajo para revisar de forma urgente el incidente, con participación de su departamento, el coordinador nacional de ciberseguridad, la Oficina de IA, la Dirección Australiana de Señales y el Instituto Australiano de Seguridad de la IA.

La investigación también busca determinar si otros sistemas públicos resultaron afectados, después de que OpenAI identificara actividad relacionada con varios sitios web y servicios del Gobierno australiano. EFE