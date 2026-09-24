El Consejo Europeo pide a Irán que permita la navegación en Ormuz y el cese de los ataques

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Redacción Internacional, 24 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reclamó este jueves al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y el cese los ataques contra países vecinos, tras una conversación "franca y sustancial" celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El portugués pidió a Teherán "reanudar la cooperación con el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)", según indicó en una publicación en su cuenta de la plataforma X que acompañó con una fotografía de ambos líderes.

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Asimismo, Costa añadió que la Unión Europea (UE) "está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos en curso" para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, al considerar que "el diálogo es la única vía para resolver conflictos y garantizar una paz duradera en toda la región".

La guerra de Irán, que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero, está a punto de cumplir siete meses sin que Washington haya logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, enfrenta una presión creciente ante el riesgo de que la ofensiva pase factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción del conflicto.

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estratégico Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques. EFE

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