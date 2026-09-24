China se hace con piezas sensibles de un caza F-35 desviadas a Hong Kong, según Bloomberg

Pekín, 24 sep (EFE).- El Gobierno chino mantiene en su poder componentes potencialmente sensibles de un caza furtivo F-35 que fueron desviados a Hong Kong cuando eran enviados desde Australia a Estados Unidos, informó Bloomberg mientras se produce la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington.
La empresa UPS transportaba a finales de mayo una cubierta de cabina y una puerta de la bodega de armas de un F-35 militar australiano con destino a Estados Unidos para su inspección y posible reparación o eliminación, informó este jueves el medio.
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Las piezas, suministradas por Lockheed Martin, estaban recubiertas con material absorbente de radar, utilizado para reforzar las capacidades furtivas del aparato, según personas conocedoras del incidente citadas por Bloomberg.
El envío hizo escala en Corea del Sur y fue después dirigido "inexplicablemente" a Hong Kong, sin que se sepa por ahora si el desvío fue accidental o deliberado.
El Gobierno chino tomó posteriormente posesión de las piezas y hasta ahora no las ha devuelto, según Bloomberg, que agregó que al menos dos comités del Congreso estadounidense investigan cómo los componentes acabaron en manos chinas.
El Pentágono aseguró que trabaja junto a otros departamentos estadounidenses para recuperar los componentes, investigar el incidente y establecer medidas que eviten una repetición del caso.
La información se conoce mientras Xi se encuentra en Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una visita destinada a rebajar tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas entre ambas potencias.
El F-35, fabricado por Lockheed Martin, es uno de los cazas más avanzados de Estados Unidos. EFE