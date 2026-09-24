Fallece un motorista en la M-516 en Boadilla del Monte tras salirse de la vía y chocar contra las protecciones

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Un motorista ha resultado fallecido tras un accidente de tráfico en la M-516, en el término de Boadilla del Monte tras salirse de la vía y chocar con las protecciones laterales, según informa Emergencias de Madrid.

La llamada al 112 se produjo a las doce y 36 de la noche en la que se avisaba de un accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la M-516. El aviso señalaba la salida de la vía de un motorista. Tras ello, el 112 derivó el aviso a la Guardia Civil, la Policía Local y el SUMMA.

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Cuando llegaron los sanitarios al lugar comprobaron que el motorista, un hombre de 51 años presentaba varios politraumatismos y se encontraba fallecido. No hubo posibilidad de reanimación.

El SUMMA ha dejado el cuerpo en manos de la Guardia Civil que es quien se está ocupando de las investigaciones en torno a lo ocurrido.