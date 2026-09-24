Abás advierte ante la ONU de que Israel amenaza "la existencia" misma del pueblo palestino

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Naciones Unidas/Jerusalén, 24 sep (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió este jueves en su discurso telemático ante la Asamblea General de la ONU sobre el peligro existencial que Israel supone al pueblo palestino, y urgió a la comunidad internacional a no permitir otra 'Nakba' como la de 1948.

"El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos Estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra", alertó Abás.

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"Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial malintencionado destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarlos a abandonarla", añadió el dirigente de la Autoridad Palestina. EFE