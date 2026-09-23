23/09/2026 Ucrania.- Zelenski y Von der Leyen discuten nuevas vías de apoyo financiero y de defensa para Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han abordado este martes el estado de la situación financiera de Ucrania tras cuatro años de conflicto con Rusia y han barajado nuevas vías de apoyo económico para Kiev para este año y el siguiente, todo ello en un encuentro al margen de la primera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. POLITICA PRESIDENCIA DE UCRANIA

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han abordado este martes el estado de la situación financiera de Ucrania tras cuatro años de conflicto con Rusia y han barajado nuevas vías de apoyo económico para Kiev para este año y el siguiente, todo ello en un encuentro al margen de la primera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York.

"Tuve una conversación detallada con Ursula von der Leyen sobre cómo garantizar la resiliencia financiera de nuestro país este año y el próximo", ha anunciado Zelenski en una publicación en redes sociales en la que ha reiterado su agradecimiento por "la decisión sobre el préstamo de la UE por 90.000 millones".

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A este respecto, el mandatario ucraniano ha asegurado que el país "está cumpliendo con las obligaciones relacionadas para cerrar al máximo (su) déficit presupuestario" y ha avanzado que los equipos de ambas partes han acordado trabajar "en otros caminos de apoyo financiero" para garantizar la estabilidad financiera de Ucrania.

Por su parte, la representante de los Veintisiete ha garantizado que Bruselas "está trabajando más que nunca para fortalecer la defensa de Ucrania" y ha prometido que "habrá más apoyo en (esta) materia".

"Nuestro nuevo programa antibalístico puede ayudar a aumentar rápidamente la producción", ha ilustrado Von der Leyen, quien ha afirmado además que, "a medida que avancen las reformas en la Rada (el Parlamento ucraniano), también habrá más apoyo presupuestario".

"Todavía disponemos de 37.000 millones de euros para este año", ha agregado, instando a "todos los líderes" a intensificar igualmente su apoyo a la defensa de Ucrania.

SANCIONES DE LA UE CONTRA RUSIA

Otro de los temas centrales del encuentro, ha apuntado Zelenski, ha sido el de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.

El líder del Ejecutivo ucraniano ha defendido la importancia de las medidas punitivas contra el Kremlin y ha tildado de "contraproducente" el levantamiento de las sanciones contra oligarcas rusos, alegando que "Según el presidente de Ucrania, "son precisamente este tipo de medidas las que acercan la paz justa y la seguridad garantizada".

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"En un momento en que Rusia está infligiendo golpes brutales a nuestra gente (...), las señales sobre el levantamiento de sanciones a ciertos oligarcas rusos parecen suicidas e improductivas. Las guerras terminan con determinación y fuerza, no con indulgencias para los allegados del agresor", ha sentenciado, al tiempo que ha agradecido a Von der Leyen "su disposición a trabajar en la inclusión de apellidos rusos adicionales en las listas de sanciones de la Unión Europea".

El encuentro tiene lugar el mismo día en que los Veintisiete han desbloqueado el acuerdo para renovar durante tres años las sanciones contra cerca de 3.000 personas y entidades por la invasión rusa de Ucrania, después de que Letonia haya retirado las objeciones que hicieron descarrilar el pacto el lunes por la noche y haya aceptado abstenerse ante la retirada de las medidas restrictivas contra los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman que exigió Francia.

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