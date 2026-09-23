Al menos seis puertos del Pacífico mexicano están restringidos por el huracán Polo

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Ciudad de México, 22 sep (EFE).- Al menos seis puertos del Pacífico mexicano han sido restringidos parcial o totalmente, entre ellos Acapulco y Zihuatanejo, ante el avance del huracán Polo, según informó este martes la Secretaría de Marina, mientras las autoridades meteorológicas prevén que el fenómeno intensifique sus efectos durante la madrugada.

La Marina mexicana informó del cierre a todo tipo de embarcaciones en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero (sur), así como el cierre a embarcaciones menores en los puertos de Manzanillo (Colima, oeste); Puerto Marqués (Guerrero); Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Puerto Escondido (Oaxaca).

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Al mismo tiempo, la Marina activó la fase preventiva del Plan Marina en nueve estados del Pacífico: Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Además, señaló que mantiene preparados a casi 14.000 marinos en los nueve estados, al igual que 25 buques, 76 embarcaciones y más de 300 vehículos, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y maquinaria pesada para responder a posibles emergencias.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 18:00 hora local (2:00 GMT +1) Polo se mantenía como huracán categoría 5, con pronóstico de lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del occidente y sur del país.

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Según el último reporte del SMN, el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo.

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, rachas de hasta 350 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este a 2 kilómetros por hora.

El fenómeno alcanzó la máxima categoría después de intensificarse aceleradamente durante las últimas horas. Al mediodía del lunes era todavía un huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Ante la intensidad del huracán, los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, y algunas zonas de Oaxaca, Jalisco y Colima suspendieron las clases el 22 y 23 de septiembre.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dispuso en puntos estratégicos a 1.320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, un vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero. EFE

(foto)