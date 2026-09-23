Takaichi reivindica el papel de la CPI pese a las sanciones de EE.UU. a su presidenta

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Naciones Unidas/Tokio, 22 sep (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reivindicó este martes ante la Asamblea General de la ONU el papel de la Corte Penal Internacional (CPI), pese a las sanciones de Estados Unidos contra varios de sus responsables, incluida su presidenta, la japonesa Tomoko Akane.

"Japón, como nación amante de la paz, ha concedido sistemáticamente gran importancia al Estado de derecho en la resolución de cualquier disputa. Así lo demuestra el apoyo constante de Japón y su aportación de jueces a diversos órganos judiciales internacionales, como (...) la Corte Penal Internacional (CPI)", afirmó Takaichi durante su intervención en Nueva York.

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Washington sancionó el 18 de agosto a Akane y al abogado de la fiscalía de la CPI, Abdoulaye Seye, dentro de la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el tribunal, al que acusa de exceder su mandato y vulnerar la soberanía de países no miembros.

Las medidas implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones a las transacciones con los sancionados.

En concreto, la orden estadounidense pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

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Takaichi advirtió que el "orden marítimo basado en el Estado de derecho" se encuentra actualmente muy debilitado por el conflicto en Irán, durante su discurso en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU,

"Garantizar la libre y segura navegación a través del estrecho de Ormuz para todos los buques, sin costes adicionales, como ha sido el caso, es de suma importancia no solo para la seguridad de Oriente Medio, sino también para la estabilidad de la economía mundial en su conjunto", dijo la primera ministra.

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También alertó de que las tensiones geopolíticas están perturbando el comercio, el suministro energético y las cadenas de suministro, con problemas de abastecimiento y un creciente riesgo de crisis alimentaria en África y Asia.

Takaichi afirmó que los programas nuclear y de misiles norcoreanos y sus actividades cibernéticas violan resoluciones del Consejo de Seguridad, y reclamó su aplicación bajo el principio de la "desnuclearización completa" de Corea del Norte.

También alertó de la proliferación de tecnologías nucleares y de misiles por el refuerzo de la cooperación militar entre Pionyang y Moscú, y criticó a Rusia por invadir Ucrania pese a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad.

La mandataria reafirmó la política japonesa "exclusivamente orientada a la defensa", cuestionada por China, que acusa a su Gobierno de avanzar hacia la remilitarización. EFE

(foto)(video)