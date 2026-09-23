Amazfit lanza el T-Rex Dual Solar, un reloj con dos paneles solares que llega hasta los 51 días de batería

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Amazfit ha lanzado el T-Rex Dual Solar, su nuevo reloj inteligente con sistema doble de carga que combina dos paneles solares, uno en la pantalla AMOLED y otro en la parte posterior de la caja del reloj, con los que su autonomía pasa de 25 días hasta 34 con el panel frontal y hasta 51 con el trasero.

La marca de 'wearables' deportivos ha presentado su nuevo 'smartwatch' que se caracteriza por un panel frontal que carga de forma continua al llevarlo en la muñeca, integrado en una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo y cristal de zafiro, mientras que en el panel trasero, al contar con el doble de superficie, permite recargas el doble de rápidas al orientarlo al sol.

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"El Amazfit T-Rex Dual Solar amplía los límites de lo que puede ofrecer un reloj deportivo, y no solo gracias a su innovadora tecnología de carga solar. Sus funciones avanzadas, entre ellas Hybrid Training, ofrecen un apoyo eficaz para un estilo de vida activo tanto durante la preparación como al explorar nuevas rutas", ha afirmado el general manager EMEA de Amazfit, Jesús Carrero, en un comunicado.

En la práctica, el sistema solar dual permite unos días extra de batería al hacer un uso normal del Amazfit T-Rex Dual Solar mientras se lleva puesto, y cuando el usuario para a comer tras la caminata o práctica deportiva, puede cargarlo más rápido al dejarlo cara abajo con el panel trasero orientado hacia el sol.

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De hecho, en condiciones de uso habitual, el T-Rex Dual Solar alcanza hasta 25 días de autonomía, que el panel frontal amplía hasta 34 días con una exposición diaria de tres horas a 50.000 lux (condiciones moderadamente soleadas con ligera nubosidad), mientras que con el panel trasero, en las mismas condiciones, llega hasta los 51 días.

En su modo Outdoor Extreme, el reloj de Amazfit, con el GPS activo una vez por hora y un uso reducido de la pantalla, alcanza hasta 40 días de autonomía. La marca llega a elevar esta cifra hasta los 180 días en un escenario teórico, sin llevar puesto el reloj, y el panel trasero expuesto de forma continua al sol.

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En lo que respecta a su resistencia, la construcción del T-Rex Dual Solar destaca por el vidrio cerámico del panel solar trasero, el titanio de grado 5 del bisel y los cuatro botones físicos del reloj y el cristal de zafiro que protege la pantalla. Además, funciona a temperaturas de entre -30 °C y +70 °C.

Se trata de un reloj pensado para los deportes extremos o de montaña, compatible con seis sistemas de posicionamiento por satélite (incluidos GPS y Galileo), con mapas en color y mapas topográficos y de esquí descargable), una linterna integrada de brillo ajustable (luz blanca de 200 lux, modo SOS y modo Boost de hasta 300 lux) y diversos sensores que miden métricas como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y los niveles de fatiga.

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La preventa del Amazfit T-Rex Dual Solar arrancó este martes a través de su web y de distribuidores seleccionados, con un precio de 649,90 euros. La fecha de inicio de las ventas se anunciará próximamente.