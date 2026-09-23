Rego precisa que la reagrupacion de menores de Ceuta "puede ser en España u otro país de la UE": "Donde esté la familia"

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha precisado que la reagrupación familiar de los menores migrantes de Ceuta puede realizarse "en España. en otro país de la Unión Europea o en Marruecos".

"Donde estén las familias", ha argumentado Rego en declaraciones a los medios tras realizar una visita institucional a Sagunt (Valencia) en la que ha admitido que el procedimiento cuando se trata de otro país "es más largo". "Pero es una vía y es la vía siempre preferente", ha remarcado en relación a los 54 menores que ya han sido enviados con familiares que residian en la Península y a los 300 expedientes más que se están tramitando en esta misma dirección.

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Por otro lado, ha mencionado que también existen "otro tipo de vías y marcos de colaboración, pero hay que recordar que siempre entre comunidades autónomas", porque "la tutela de un menor en situación de desamparo, la competencia, es de las CCAA, es de Ceuta".

Rego ha defendido también que el Gobierno de España está "habilitando los mecanismos para coordinar y que sea más rápido y eficiente y hemos puesto los recursos económico". "La ciudad de Ceuta tiene 90 millones de euros para la acogida y traslado de menores. Por tanto, la parte nuestra está hecha, la disposición está, las ganas de colaborar todas porque llevamos trabajando con Ceuta desde hace dos años y medio no es una colaboración nueva", ha reivindicado.

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"Hemos sacado a 700 niños de Ceuta a lo largo del último año gracias a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por tanto, la voluntad del Gobierno está desde hace tiempo", ha añadido.

LA COMUNITAT ES UN "DESTINO OPORTUNO" PARA LA ACOGIDA

Paralelamente, la ministra de Juventud e Infancia ha considerado que la Comunitat Valenciana "por supuesto" es un "destino oportuno" en función de la capacidad de acogida en los centros de menores, que quedó "acreditada en el Real Decreto que se aprobó en junio" y que revela que la gestión "está muy lejos de tener una sobreocupación".

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No obstante, ha indicado que todavía habrá "que ver también la voluntad del gobierno de la Comunitat Valenciana", al que ha acusado de estar "mucho más interesado en saber abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta". "La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del Gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo a niños. Eso es solidaridad. Lo demás es politiqueo", ha zanjado.