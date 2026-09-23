Los médicos presentan menor tasa de mortalidad que la población general pero fallecen más jóvenes

Guardar

Los médicos presentaron tasas de mortalidad inferiores a las de la población general durante el periodo 2003-2022, según se desprende de un estudio de la Organización Médica Colegial (OMC) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que precisa aun así que los facultativos que fallecen lo hacen a una edad más joven que los no médicos.

La OMC ha difundido este miércoles los resultados del estudio 'La mortalidad de los médicos en España: análisis de las causas de muerte durante el periodo 2003-2022', que busca conocer las causas de muerte de los profesionales y hacer una comparación con la población general.

PUBLICIDAD

Los resultados se han obtenido a partir del análisis de las defunciones que tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2022, un periodo en el que se registraron 27.016 muertes de médicos colegiados y 9.491.198 en la población no médica. Las mujeres representaron el 13,1 por ciento de las defunciones de médicos y el 48,7 por ciento de las de la población no médica.

El psiquiatra e investigador en el Hospital Clínic de Barcelona Vicent Llorca-Bofí ha explicado que la menor tasa de mortalidad en médicos se asocia al 'healthy worker effect' (efecto del trabajador sano, en español), por el que la literatura científica señala que las personas con un nivel educativo más alto tienen mejor acceso a recursos sanitarios, así como mejor control de los factores de riesgo cardiovascular y un estilo de vida más saludable.

PUBLICIDAD

Llorca-Bofí ha puntualizado que la esperanza de vida es mayor en los médicos que en los no médicos, pero que aquellos facultativos que fallecen lo hacen más jóvenes y, por tanto, los años de vida perdidos en los médicos son mayores que en los no médicos.

Según muestra el estudio, la edad media al fallecimiento fue de 72,9 años en la población médica, frente a 78,6 años en no médicos, con una diferencia superior en las mujeres, en las que esta edad se situó alrededor de los 81 años en no médicas y de los 62 años en médicas.

PUBLICIDAD

CÁNCER Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

En cuanto a las causas de muerte en médicos, los cánceres son la primera, representando el 38,7 por ciento de todas las defunciones en el periodo analizado. Les siguen las enfermedades del corazón (18,1%) y las enfermedades cerebrovasculares (5,7%). En conjunto, estas tres causas concentran más del 60 por ciento de las muertes registradas. La Covid-19 ocupó la sexta posición.

PUBLICIDAD

La primera causa no natural, o externa, son los accidentes, con un 2,6 por ciento. Por su parte, el suicidio se sitúa en la décima posición, con 400 defunciones, lo que supone el 1,5 por ciento del total.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)