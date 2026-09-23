S&P eleva el crecimiento del PIB de España en 2026 hasta el 2,4%, casi el triple de la eurozona

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La agencia de calificación S&P Global Ratings ha elevado sus perspectivas de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,4%, seis décimas por encima de lo previsto a mediados de año, muy por delante de Alemania (0,9%), Francia (0,4%) o Italia (0,8%) y solo por detrás de Polonia.

España vuelve a aparecer como una de las economías que más crece de toda Europa tanto para 2026 como para 2027, ejercicio en el que la agencia de calificación estima que el Producto Interior Bruto (PIB) español crecerá un 1,8%, dos décimas por encima respecto a las últimas proyecciones.

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Las nuevas estimaciones de S&P Global Ratings incluyen también previsiones más a medio plazo, con una proyección del 2% para la economía española en 2028 y del 1,9% en 2029.

En un contexto marcado por la subida de precios, la agencia de calificación ha situado la inflación en España en 2026 en el 3,2%, una décima menos de lo anticipado, y en el 3% en 2027, ocho décimas más, para después caer al 2% tanto en 2028 como en 2029.

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De su lado, estima que la tasa de paro aún esté por encima del 10% en 2026 (10,1%), bajando al 10% en 2027, al 9,9% en 2028 y al 9,8% en 2029. Pese a esta mejora, España seguirá registrando la mayor tasa de desempleo entre las principales economías analizadas de la eurozona.

A nivel europeo, S&P ha revisado al alza su previsión de crecimiento para 2026, con una evolución económica en la eurozona del 0,9%, frente al 0,5% proyectado en junio y del 1,3% en Reino Unido, cuatro décimas más, después de que el consumo haya sorprendido al alza pese a la subida de la energía.

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RIESGOS: TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO

Los riesgos a la baja se concentran cada vez más en los tipos de interés a largo plazo. Su análisis de sensibilidad estima que una subida sostenida de 1 punto porcentual en el bono del Tesoro estadounidense a 10 años restaría en torno a 0,3 puntos al crecimiento del PIB de la eurozona.

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Alemania es el país más expuesto en este análisis, ya que se estima que su PIB descenderá 0,40 puntos porcentuales por cada punto porcentual de subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., debido a la dependencia del país de la demanda mundial.

El Reino Unido (-0,37 puntos porcentuales) y España (-0,37 pp) le siguen de cerca, pero por razones diferentes: en ambos países, las variaciones de los tipos de interés estadounidenses se reflejan con mayor intensidad en los tipos nacionales, lo que a su vez afecta a sus mercados inmobiliarios, sensibles a los tipos de interés.

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Italia se ve ligeramente menos afectada (-0,31 pp), mientras que Francia resulta ser la más resistente (-0,29 pp) gracias a una menor cuota de exportación y a unos consumidores menos sensibles a las variaciones de los tipos de interés.