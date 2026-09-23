La Iglesia peruana espera 1,2 millones de personas en misa que cerrará visita de León XIV

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Lima, 22 sep (EFE).- La multitudinaria misa con la que el papa León XIV culminará su primera gira por Latinoamérica y su visita a Perú, el país donde pasó la mayor parte de su vida pastoral y del que adoptó su nacionalidad, puede congregar a 1,2 millones de personas, según las previsiones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

Así lo señaló el secretario general de la CEP y coordinador nacional de la visita papal al Perú, Guillermo Inca, quien vaticinó en declaraciones a la agencia oficial Andina una asistencia a la homilía similar a la que congregó el papa Francisco en su visita a Perú en 2018.

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Al igual que Francisco, la misa más grande que oficiará León XIV en Perú será en la Base Aérea de Las Palmas, el aeródromo similar situado en la capital Lima, donde el papa cerrará su primer viaje apostólico por Latinoamérica, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de diciembre, con la mitad de los días en territorio peruano.

No será el único acto masivo que tendrá León XIV en Perú, pues también liderará un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental, con 80.000 espectadores, así como una misa en las Pampas de Pimentel, a las afueras de la ciudad de Chiclayo, donde ejerció como obispo durante ocho años antes de ser llamado al Vaticano por Francisco.

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"Queremos que venga mucha gente. Entonces, esperamos que al menos una gran representación de nuestra juventud, de nuestros universitarios, puedan estar allí para expresarle su cariño al Papa y para recibir el cariño que el Santo Padre les tiene", señaló el padre Guillermo Inca en sus declaraciones difundidas este martes.

El papa llegará a Perú el 11 de noviembre y mantendrá encuentros con las autoridades estatales, incluida una reunión con la presidenta, Keiko Fujimori.

Al día siguiente realizará actividades en la capital Lima, incluido el encuentro con jóvenes en el mayor estadio del país, y el 13 y 14 estará en Chiclayo, mientras que el día visitará la sureña ciudad andina de Cusco y la amazónica Pucallpa, donde tendrá un encuentro con indígenas. El 16 realizará la misa final en Lima y emprenderá su retorno al Vaticano.

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El papa, nacido en Chicago (Estados Unidos), concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano.

Será también el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre. EFE

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