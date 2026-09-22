Finlandia revoca la prisión provisional a dos presuntos espías suecos por falta de pruebas

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Helsinki, 22 sep (EFE).- Los dos ciudadanos suecos que se encontraban en prisión provisional en Finlandia como sospechosos de espionaje ha sido puestos en libertad por falta de pruebas, aunque la investigación policial contra ellos continúa, informó este martes la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP).

Los sospechosos, de 37 y 40 años, fueron detenidos en el país nórdico a mediados de este mes por haber cometido presuntamente actividades de espionaje en Finlandia entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre.

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Tras ser arrestados, el Tribunal de Distrito de Helsinki decretó para ellos prisión provisional el pasado miércoles a petición de la KRP, aunque consideró que los indicios eran leves y dio a los investigadores una semana para recabar más pruebas contra ellos.

Según la KRP, unidad policial que investiga delitos como el crimen organizado y el terrorismo, los investigadores no han logrado encontrar nuevas evidencias en este tiempo, por lo que no pedirá al tribunal que prolongue su encarcelamiento preventivo.

No obstante, el organismo señaló que continuará con la investigación preliminar en colaboración con otras agencias internacionales, ya que sigue considerando a los detenidos sospechosos de un delito de espionaje tipificado en el código penal.

"La sospecha de espionaje se basa en que presuntamente recopilaron información en zonas próximas a instalaciones críticas para la seguridad del abastecimiento de Finlandia", señaló en el comunicado el responsable de la investigación, el inspector de la KRP Jussi Luoto.

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El organismo no ha querido dar de momento más detalles sobre el caso para no entorpecer las pesquisas, por lo que se desconoce qué objetivos concretos espiaron presuntamente o para quién.

Según la televisión estatal YLE, los dos sospechosos comparten apellido y están registrados en el mismo domicilio en la pequeña localidad costera de Härnösand (este de Suecia). Ninguno de los dos tiene antecedentes penales en Finlandia.

El delito de espionaje en Finlandia está castigado con una pena de entre uno y diez años de prisión y requiere que exista por parte de los autores la intencionalidad de perjudicar al país o beneficiar a un Estado extranjero. EFE

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