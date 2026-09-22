El debut bursátil de la Bolsa de Valores de India recibe una demanda 5,7 veces superior

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Los inversores se han lanzado a la compra de acciones en la oferta pública inicial (OPI) de la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE) que ha recibido 5,7 veces más de solicitudes de compra en un debut bursátil que prevé recaudar 225.689 millones de rupias (2.100 millones de euros).

La firma iniciará su cotización este jueves con un precio final de salida de 1.785 rupias (16,28 euros), el extremo superior de la banda de precios anunciada, para cada una de sus más de 126,43 millones de acciones.

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En este sentido, la puja para adquirir títulos durante el periodo de la oferta se cifró en más de 505 millones de acciones, frente a los 88,64 millones ofrecidos, lo que significa sobredemanda de 5,7 veces.

La salida a Bolsa de NSE se sitúa como la segunda mayor OPI de la historia de India, tras el debut de Hyundai Motor India, y ha sido una de las operaciones más esperadas del año, completando así un proceso que lleva gestándose desde 2016.

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Precisamente, la Bolsa Nacional de Valores de India engloba el 90% del volumen de negociación de los mercados bursátiles de la India y aspira a alcanzar una valoración superior a los 40.000 millones de euros.