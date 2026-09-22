Lituania aprueba una enmienda a la Constitución para permitir armas nucleares y bases extranjeras en el país

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El Parlamento de Lituania ha aprobado este martes una enmienda a la Constitución para eliminar la prohibición de armas nucleares y bases extranjeras en el país, en sintonía con otros países de la región, como Finlandia, que ya aprobó una ley en este sentido bajo el argumento de la supuesta amenaza que representa Rusia.

Hasta 99 diputados de los 141 que conforman el Seimas han apoyado esta reforma de la Constitución, con los votos en contra principalmente del euroescéptico Amanecer de Nemunas. La enmienda necesita ahora ser respaldada en dos ocasiones más, en un margen de tres meses, y contar con al menos 94 apoyos.

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El líder de Amanecer de Nemunas, Remigijus Zemaitaitis, ha valorado como innecesaria esta iniciativa y ha advertido de que tanto Rusia como Bielorrusia lo utilizarán con fines propagandísticos. "Este artículo de la Constitución solo puede modificarse mediante referéndum", ha defendido, según recoge la cadena LRT.

Otros detractores de la enmienda han puesto en cuestión que elimine también la prohibición de establecer bases militares extranjeras, en un momento además en el que se ha confirmado que Estados Unidos mantendrá, aunque en menor medida, un despliegue militar en territorio lituano.

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Actualmente, el artículo 137 de la Constitución establece que no puede haber armas de destrucción masiva ni bases militares extranjeras en Lituania.

La iniciativa llega después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya apostado por un plan europeo de disuasión nuclear por el cual los socios de la OTAN pueden desplegar temporalmente este tipo de arsenal en sus territorios.