Un rapero italiano, el primero en rodar un videoclip ante la 'Última cena' de Da Vinci

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Roma, 22 sep (EFE).- El famoso rapero italiano Sfera Ebbasta se ha convertido en el primer artista en rodar un videoclip ante la 'Última Cena' que el genio Leonardo Da Vinci pintó en el refectorio del convento de Santa María de las Gracias de Milán (norte).

La grabación se incluye en el vídeo de su sencillo 'Lontano', adelanto del que será su séptimo álbum, 'Purosangue', cuyo lanzamiento está previsto para el 11 de diciembre.

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En el vídeo de 'Lontano' puede verse a Sfera Ebbasta, el rapero más escuchado de Italia, acompañado de su hijo cantando durante unos instantes dentro del refectorio con este célebre mural, realizado en el siglo XV por Da Vinci.

De este modo, se ha convertido en el primer músico en grabar un vídeoclip en este espacio que custodia una de las obras más famosas de la historia del arte y que está severamente protegido de la contaminación y de los agentes externos para evitar su deterioro.

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Angelo Crespi, director del Grande Brera, la institución que engloba los centros culturales más importantes de Milán, ha considerado "loable" que una celebridad como este 'trapper' elija una "obra maestra tan importante y casi sagrada" para expresar en su canción "una reflexión íntima sobre su vida".

"Uno de nuestros objetivos es hacer que el patrimonio cultural sea accesible para todos, especialmente para el público que se considera más alejado de la historia del arte. Es nuestro deber hacer accesible la belleza", ha subrayado.

Sin embargo, hay quien ha criticado el permiso para grabar en un sitio tan importante y vulnerable, dada la fragilidad de la pintura mural.

El sindicato CGIL de Milán ha calificado la grabación como "un error" ya que "no pone en valor el patrimonio, sino que lo degrada", según recogen los medios locales. EFE