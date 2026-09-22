Agencias

Ucrania ataca una refinería en el suroeste de Rusia

Guardar

Moscú, 22 sep (EFE).- Ucrania atacó esta noche una refinería en la región de Samara, en el suoreste de Rusia, según informaron este martes las autoridades locales y medios independientes rusos.

"Nuestros militares y los grupos móviles antiaéreos cumplieron sus misiones de combate con total entrega. Derribaron decenas de drones. El enemigo apuntó contra empresas industriales", escribió en Telegram el gobernador local, Fiódor Fedoríschev, sin puntualizar cuáles fueron los objetivos.

PUBLICIDAD

Añadió que se produjeron daños en "infraestructuras civiles, incluidas viviendas particulares y vehículos".

Según el canal independiente ruso Astra, durante el ataque se desató un incendio en la refinería de Kúibishev, perteneciente a Rosneft y una de las mayores de su tipo en la región.

Junto a las refinerías de Novokúibishev y Sizran, también ubicadas en Samara, esta instalación ha sido atacada en reiteradas ocasiones por drones ucranianos y las tres se han visto obligadas a cesar temporalmente sus producciones.

En la sureña región de Rostov fueron aniquiladas más de 70 naves aéreas no tripuladas en siete distritos, sin que se reportasen víctimas, aseguró en Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar, mientras que el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, informó del derribo de 28 drones ucranianos.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa ruso reportó en MAX, la red de mensajería rusa, el derribo de 297 drones de ala fija sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea. EFE

Últimas Noticias

Rusia continúa su campaña contra la industria ucraniana con cuatro ataques con misiles

Infobae

El Congreso vota este martes la ley de Podemos para poder prejubilarse sin penalización con 40 años cotizados

El Congreso vota este martes la ley de Podemos para poder prejubilarse sin penalización con 40 años cotizados

Un estado australiano prohíbe construir nuevos centros de datos en zonas residenciales

Infobae

Los ministros de Exteriores del G7 piden a Irán que ponga fin a su apoyo a los hutíes

Los ministros de Exteriores del G7 piden a Irán que ponga fin a su apoyo a los hutíes

Macron y Trump abordan "soluciones diplomáticas" para reabrir el estrecho de Ormuz

Macron y Trump abordan "soluciones diplomáticas" para reabrir el estrecho de Ormuz