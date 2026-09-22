Pezeshkian parte a la Asamblea de la ONU con denuncias por el cerco de EEUU contra Irán

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Teherán, 22 sep (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, partió este martes hacia Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, denunciando el bloqueo marítimo y aéreo estadounidense contra su país, mientras el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado abierto a una reunión en el marco de la Asamblea.

"Los enemigos cierran todos los caminos para doblegar al pueblo iraní y obligarlo a rendirse, afirmó el mandatario antes de abordar el avión, según informó la agencia IRNA.

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Pezeshkian denunció así el bloqueo naval y el intento del cierre de las rutas terrestres y aéreas que EE.UU. comenzó a imponer al país persa en julio en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

El viaje de Pezeshkian se produce en medio de la guerra con EEUU y de nuevos cruces de amenazas entre ambos países, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo, en una entrevista con Fox News, que está abierto a una reunión con su homólogo iraní, aunque a la vez amenazó con "volar por los aires a toda la nación".

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Sin embargo, Pezeshkian, sin reaccionar a las afirmaciones de Trump antes de su viaje, enfatizó que la comunidad internacional ha sido testigo de que su país ha intentado en varias ocasiones el camino del diálogo con Washington, pero que su contraparte "incumplió lo pactado con facilidad".

El mandatario iraní, que tiene previsto pronunciar un discurso este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, también criticó que la Administración Trump denegara el visado a miembros de la delegación iraní, incluidos integrantes del equipo de prensa, e indicó que "la medida demuestra que tienen miedo de que se vean y se escuchen los crímenes que han cometido" durante la guerra.

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La visita se produce cuando la guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán se acerca a los siete meses de duración y se encuentra en un punto muerto, con ataques ocasionales contra petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto. EFE