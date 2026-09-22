Reino Unido ofrece apoyo militar 'defensivo' a Arabia Saudí frente a los ataques hutíes

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Londres, 22 sep (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, ha anunciado que aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF) proporcionarán reabastecimiento en vuelo a cazas saudíes para ayudar a Arabia Saudí a hacer frente a los lanzamientos de drones y misiles de los hutíes de Yemen contra su territorio.

Burnham precisó que el apoyo será únicamente "defensivo", en declaraciones a los medios durante su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

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El jefe del Gobierno señaló que autorizó el despliegue de los aviones tras recibir una petición de Riad y mantener conversaciones con el ministro de Defensa, Wes Streeting, y el titular de Exteriores, Ed Miliband.

Según el Gobierno británico, la misión, que podría durar unas semanas, se limitará a apoyar a los aviones saudíes en la defensa del país frente a drones y misiles y no incluirá apoyo a operaciones ofensivas contra los hutíes en Yemen.

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Burnham justificó la decisión por la necesidad de "proteger los intereses del Reino Unido y de la región en general", ante el riesgo de nuevas alteraciones de las rutas de transporte y suministro energético.

El conflicto yemení enfrenta desde hace más de una década a los hutíes, respaldados por Irán y que controlan Saná y amplias zonas del país, con el Gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por Arabia Saudí.

La actual escalada ha intensificado los combates en Yemen y los lanzamientos de misiles y drones contra el reino saudí, a los que Riad ha respondido con ofensivas contra posiciones rebeldes en territorio yemení.

Los hutíes han avanzado además por la costa del mar Rojo y hacia el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, aumentando la amenaza para la navegación y las rutas comerciales internacionales. EFE