Martes, 22 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 22 sep (EFE).-

Naciones Unidas.- Arranca la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con un discurso de su secretario general, António Guterres, y que estará marcada por las guerras en Irán, Gaza y Ucrania, las tensiones geopolíticas y los desafíos de la inteligencia artificial.

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Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Asamblea General de la ONU en plena guerra con Irán, un año después de cuestionar ante ese mismo foro la utilidad de la organización.

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Naciones Unidas.- La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General acoge una reunión sobre la solución de dos Estados y el plan integral de paz para Gaza, con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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Naciones Unidas.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preside una reunión con jefes de Estado y ministros de la alianza Escudo de las Américas, durante la Asamblea General de la ONU, para fortalecer la cooperación en el combate contra el narcotráfico en Latinoamérica.

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Naciones Unidas.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste a la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la que interviene Donald Trump, pero no ha confirmado su presencia en la recepción que ofrece el presidente de EE.UU. con motivo de ese evento de Naciones Unidas.

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Nueva York (EE.UU.).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preside una reunión con jefes de Estado y ministros de la alianza Escudo de las Américas, durante la Asamblea General de la ONU, para fortalecer la cooperación en el combate contra el narcotráfico en Latinoamérica.

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Nueva York.- Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman un acuerdo de seguridad para la isla ártica, después de que el presidente Donald Trump anunciara un pacto para un control permanente estadounidense.

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Bruselas.- Se celebra en Bruselas el Consejo de Asuntos Generales de la UE, donde se debatirán temas como el reconocimiento de lenguas cooficiales de España o el próximo marco financiero plurianual de la UE pero sin decisiones al respecto.

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Bruselas.- El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, a la entrada al Consejo de Asuntos Generales (CAG), hará declaraciones sobre las 9:45 h. en el Forum del edificio Europa.

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Madrid.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, explica en una entrevista con EFE sus propuestas como candidata a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un puesto para el que compite con candidatos de Perú y Togo, país que opta a la reelección.

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París.- En víspera de la visita del papa a Francia, la instancia francesa encargada del reconocimiento y la reparación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica hace balance este martes de sus cinco años de actividad, durante los cuales cerca de 2.000 personas han recurrido a ella, y expondrá las lecciones de su trabajo tres días antes de la llegada de León XIV a Francia, donde se reunirá con un grupo de siete víctimas.

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Islas Malvinas.- La alianza pesquera forjada durante cuatro décadas entre empresas españolas y de las islas Malvinas, clave para el desarrollo de la principal industria del archipiélago, afronta ahora un doble desafío: una persistente escasez de calamar y la renovada presión argentina contra el Reino Unido en su disputa de soberanía.

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Lima.- El segundo día de las dos jornadas del debate electoral con los candidatos a la alcaldía de Lima reúne a 13 de los 26 candidatos, con la polémica de la participación del ultraderechista Rafael López Aliaga, que busca una polémica reelección indirecta tras haber ganado las elecciones anteriores y haber renunciando a mitad del mandato para ser candidato presidencial.

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Quito.- La iniciativa Revoca EC, liderada por el excandidato presidencial y líder indígena Leonidas Iza, presenta ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección tras el rechazo de organismos electorales a la solicitud de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa.

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Ciudad de Panamá.- La Iglesia católica de Panamá presenta este martes una evaluación de su actuación ante los casos de abuso a menores ocurridos en los últimos 25 años, a través de una comisión independiente.

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Rabat.- Termina la campaña electoral en Marruecos, que celebrará mañana elecciones legislativas en el contexto de una economía en crecimiento y una diplomacia en expansión, pero también con el reto de crear empleo y oportunidades y una crisis abierta con España por la reciente entrada masiva de personas migrantes en Ceuta.

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Pekín.- La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China advirtió este martes de que el país asiático está perdiendo atractivo como mercado de consumo para muchas multinacionales y ganándolo como plataforma industrial y exportadora, una evolución que, según el organismo, puede agravar las tensiones comerciales.

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Barranquilla (Colombia).- La lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales centrarán la reunión que van a mantener este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su homóloga costarricense, Laura Fernández Delgado.

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Preah Vihear (Camboya).- Más de nueve meses después de que finalizara el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, la nación jemer continúa enfrentándose a decenas de explosivos dispersos por el norte del país y buscando una solución para las más de 18.000 personas que permanecen desplazadas, mientras denuncia nuevos avances de las tropas tailandesas.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el grupo parlamentario de la CDU y la hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU) tras la debacle electoral en los estados federados de Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín el domingo pasado, que se suma a la de Sajonia-Anhalt del pasado día 6.

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Berlín.- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, participa en la feria de la industria internacional del ferrocarril y la movilidad InnoTrans en Berlín, en la que participan 85 empresas españolas.

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Pekín.- El ministro de Transporte de China, Liu Wei, inauguró este martes en Pekín el Foro Mundial sobre Transporte Sostenible, que reúne a ministros, representantes de organizaciones internacionales, responsables políticos, líderes empresariales y expertos para abordar la cooperación internacional en materia de transporte sostenible.

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Ciudad de Panamá.- El rumbo de Panamá en educación, salud, empleo, seguridad ciudadana, inclusión financiera, vivienda, medio ambiente, entre otros, es analizado en el noveno informe del Observatorio Panamá, que es presentado públicamente por representantes de la empresa privada y la ONU.

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Montevideo.- Uruguay se prepara para una temporada de fuertes inundaciones y un nuevo golpe al sector agrícola con la llegada del fenómeno de El Niño, que durante esta primavera y comienzos del verano provocará precipitaciones por encima de lo normal.

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Ciudad de Guatemala.- La embajada de Estados Unidos en Guatemala brinda una conferencia de prensa sobre la cooperación internacional entre la nación norteamericana y el país que preside Bernardo Arévalo de León para combatir el crimen transnacional y garantizar la seguridad fronteriza.

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Versalles (Francia).- En el 20 aniversario del estreno de 'María Antonieta' de Sofia Coppola, una exposición en el palacio de Versalles, concebida junto a la realizadora, explora los orígenes de la película, sus apuestas estéticas y su impacto cultural.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El esperado museo del director estadounidense George Lucas abre sus puertas al público para inaugurar una nueva manera de explorar el arte narrativo a través de la unión de diversas artes visuales como la pintura, la ilustración, los cómics y el cine.

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Londres.- Londres alberga el estreno mundial de 'Digger', la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise, enmarcada en la llamada 'Gala Real de Cine' y donde se espera la presencia de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, junto al elenco principal.

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srp/aca/EFE

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