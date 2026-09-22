Tesla recibe el mayor pedido de camiones eléctricos pesados realizado hasta ahora en EEUU

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Washington, 22 sep (EFE).- Una alianza formada por grandes empresas del sector del transporte de mercancías anunció este martes un pedido de 2.500 camiones eléctricos pesados para operar en Estados Unidos, considerado por sus promotores como el mayor realizado hasta ahora en el país y que tendrá a Tesla como principal proveedor.

La operación ha sido organizada por ZET SCALE, una iniciativa gestionada conjuntamente por Catalyst Mobility, anteriormente denominada CALSTART, y la organización Smart Freight Centre, que busca agrupar la demanda de transporte de mercancías para reducir el coste de los vehículos eléctricos pesados.

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Según señaló Catalyst Mobility en un comunicado, el pedido de los 2.500 vehículos de clase 8, la categoría que engloba los camiones de mayor tonelaje en Estados Unidos, prácticamente duplicará la actual flota eléctrica estadounidense de este segmento.

Entre las empresas fundadoras de la alianza figuran Microsoft y PepsiCo, aunque la organización no detalló cuántos vehículos estarán vinculados a cada una de ellas.

ZET SCALE eligió a Tesla como fabricante principal para esta primera fase. Kenworth, RIDE y Volvo también fueron seleccionados como proveedores alternativos para las empresas transportistas participantes.

Los vehículos serán adquiridos por ZET Financial, que posteriormente los ofrecerá mediante un sistema de arrendamiento diseñado para reducir el riesgo asociado al valor residual de los camiones eléctricos.

La primera fase concentrará los vehículos en diez grandes corredores y centros logísticos estadounidenses, entre ellos Los Ángeles, Seattle, Houston, Dallas, Chicago, Atlanta y el área de Nueva York y Nueva Jersey.

La alianza pretende ampliar posteriormente el programa hasta alcanzar al menos 10.000 camiones eléctricos, mediante la incorporación de nuevas empresas del sector y transportistas.

El anuncio coincide además con la puesta en marcha de la nueva fábrica de Tesla Semi en Nevada, diseñada para alcanzar una capacidad nominal de producción de 50.000 vehículos anuales, según la web Electrek.

El medio especializado señala que las previsiones de producción para 2026 se sitúan entre 5.000 y 15.000 unidades y cifra en unos 290.000 dólares el precio anunciado del modelo de mayor autonomía. EFE