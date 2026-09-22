Mutualidad judía de Argentina respalda juicio en ausencia por ataque a su sede en 1994

Guardar

Buenos Aires, 22 sep (EFE).- La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) expresó este martes su respaldo a las decisiones judiciales que posibilitan someter a un juicio en ausencia a los siete iraníes y un libanés acusados por el ataque de 1994 contra su sede en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.

La AMIA, una de las principales entidades de la colectividad judía de Argentina, expresó su "satisfacción" por la reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de confirmar la aplicación del régimen de juicio en ausencia a la causa por el atentado contra la mutualidad.

PUBLICIDAD

"La resolución del tribunal de Casación ratifica que el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad son imperativos categóricos que no pueden ser neutralizados por el refugio deliberado de los acusados en el exterior", dijo la AMIA en un comunicado.

La entidad también valoró en forma positiva la decisión del juez federal Daniel Rafecas de procesar este lunes a los siete ciudadanos iraníes y a un ciudadano libanés acusados por el ataque.

El juez les procesó, entre otros delitos, por homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso, y calificó al atentado como un crimen de lesa humanidad.

El procesamiento abre el camino para la celebración futura de un juicio oral en ausencia de los acusados.

"La calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio revalida judicialmente lo que AMIA ha denunciado en forma permanente ante la comunidad nacional e internacional", sostuvo la institución.

La entidad añadió que "la sociedad argentina en su conjunto, las víctimas y sus familias merecen una sentencia judicial firme que declare la responsabilidad de los culpables y selle para siempre el fin de la impunidad".

Tanto la comunidad judía en Argentina como la Justicia responsabilizan del ataque a la AMIA, el mayor atentado cometido en suelo argentino, a miembros del Gobierno iraní de ese entonces y del partido libanés Hizbulá.

Los procesados son Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores iraní; y Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní.

También fueron procesados Ahmad Vahidi, jefe de las Fuerzas Quds, el brazo paramilitar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, al momento del atentado; Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina, Mohsen Rabbani, consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

PUBLICIDAD

La lista se completa con el libanés Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), miembro de Hizbulá.

Desde 2007 Argentina ha renovado varias veces la solicitud a Interpol para que se mantengan vigentes las alertas rojas con el objetivo de lograr la detención de los sospechosos y su extradición al país suramericano. EFE