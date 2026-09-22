Temas del día de EFE Internacional del martes, 22 de septiembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

ONU ASAMBLEA GENERAL

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Naciones Unidas - Arranca la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con un discurso de su secretario general, António Guterres, y que estará marcada por las guerras en Irán, Gaza y Ucrania, las tensiones geopolíticas y los desafíos de la inteligencia artificial.

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Asamblea General de la ONU en plena guerra con Irán, un año después de cuestionar ante ese mismo foro la utilidad de la organización.

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- Trump se reúne con el primer ministro británico, Andy Burnham, y con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

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- El veto impuesto por Donald Trump al canal CNN, la única televisión que iba a viajar con él a Nueva York, pone en duda la cobertura audiovisual de los encuentros que celebre al margen de su participación en la Asamblea General de la ONU.

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- La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General acoge una reunión sobre la solución de dos Estados y el plan integral de paz para Gaza, con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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- Los ministros de Exteriores del G7 han urgido a Irán que cese su apoyo militar a los rebeldes hutíes de Yemen, al considerar que su respaldo puede suponer una "peligrosa escalada" y " agravar aún más el conflicto, según una declaración conjunta emitida de cara a la Asamblea General de la ONU, con participación iraní.

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EEUU VENEZUELA

Nueva York - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que supone un inédito acercamiento entre Washington y Caracas menos de un año después de que Nicolás Maduro fuera detenido por tropas estadounidenses en Caracas.

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EEUU LATINOAMÉRICA

Nueva York - El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preside una reunión con jefes de Estado y ministros de la alianza Escudo de las Américas, durante la Asamblea General de la ONU, para fortalecer la cooperación en el combate contra el narcotráfico en Latinoamérica.

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VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas.- El chavismo y la oposición se reúnen en el segundo ciclo del diálogo impulsado por Estados Unidos e instalan mesas técnicas para revisar asuntos relacionados a la libertad de expresión, el derecho a la información, la designación de nuevos magistrados y otros temas de cara a la transición en Venezuela.

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EEUU GROENLANDIA

Nueva York - Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman un acuerdo de seguridad para la isla ártica, después de que el presidente Donald Trump anunciara un pacto para un control permanente estadounidense.

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ADEMÁS

COLOMBIA COSTA RICA | Barranquilla (Colombia)- La lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales centrarán la reunión que van a mantener este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su homóloga costarricense, Laura Fernández Delgado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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MARRUECOS ELECCIONES | Rabat - Termina la campaña electoral en Marruecos, que celebrará mañana elecciones legislativas en el contexto de una economía en crecimiento y una diplomacia en expansión, pero también con el reto de crear empleo y oportunidades y una crisis abierta con España por la reciente entrada masiva de personas migrantes en Ceuta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA FRANCIA | París - En vísperas de la visita del papa a Francia, la instancia francesa encargada del reconocimiento y la reparación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica hace balance de sus cinco años de actividad, durante los cuales cerca de 2.000 personas han recurrido a ella. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

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DIANA DE GALES | Londres - Sale a la venta en el Reino Unido el libro de Earl Spencer, hermano de Diana de Gales, sobre la vida de esta última y titulado "Swan Song: Diana, My Sister" (Canción del cisne: Diana, mi hermana, en español) y cuyo adelanto, la semana pasado, sacudió a la monarquía británica. (Texto) (Foto)(Video)

MUSEO GEORGE LUCAS | Los Ángeles (EE.UU.).- El esperado museo del director estadounidense George Lucas abre sus puertas al público para inaugurar una nueva manera de explorar el arte narrativo a través de la unión de diversas artes visuales como la pintura, la ilustración, los cómics y el cine. (Texto)(Foto)(Video)

NUESTROS TEMAS

MÉXICO VIOLENCIA | Ciudad de México - Compartir su ubicación, evitar desplazarse solas y avisar constantemente que estaban a salvo se convirtió en parte de la rutina durante el intercambio académico de tres españolas en México, una experiencia que hoy adquiere otra dimensión tras el feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte, según relataron a EFE varias alumnas. (Texto) (Foto)

CAMBOYA TAILANDIA | Preah Vihear (Camboya) - Más de nueve meses después de que finalizara el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, la nación jemer continúa enfrentándose a decenas de explosivos dispersos por el norte del país y buscando una solución para las más de 18.000 personas que permanecen desplazadas, mientras denuncia nuevos avances de las tropas tailandesas. Por Enrique Verderguer Álvarez (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, este jueves en la Casa Blanca en el marco de la visita de éste último a Washington, la Agencia EFE enviará este martes una serie previa con la guía EEUU CHINA.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:30 GMT.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Asamblea General de la ONU en plena guerra con Irán, un año después de cuestionar ante ese mismo foro la utilidad de la organización

14:00 GMT.- Caracas.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- La oposición de Venezuela convoca una protesta frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas para rechazar la intervención de Delcy Rodríguez en la asamblea de la organización. Av. Francisco de Miranda, frente a la sede de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ DESARROLLO.- El rumbo de Panamá en educación, salud, empleo, seguridad ciudadana, inclusión financiera, vivienda, medio ambiente, entre otros, es analizado en el noveno informe del Observatorio Panamá, que es presentado públicamente por representantes de la empresa privada y la ONU. Sede de la CCIAP (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR POLÍTICA.- La iniciativa Revoca EC, liderada por el excandidato presidencial y líder indígena Leonidas Iza, presenta ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección tras el rechazo de organismos electorales a la solicitud de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa. Corte Constitucional (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ALCOHOL.- Especialistas debaten en un foro las consecuencias del rezago de México sobre el control de alcohol frente a políticas exitosas de otros países. (Texto)

16:30 GMT.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se reúne con otras primeras damas para promover el uso de la inteligencia artificial en la educación, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU

18:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La banda mexicana Maldita Vecindad da los detalles sobre los festejos por su 40 aniversario (Texto) (Foto)

18:00 GMT.- Nueva York.- EEUU LATINOAMÉRICA.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preside una reunión con jefes de Estado y ministros de la alianza Escudo de las Américas, durante la Asamblea General de la ONU, para fortalecer la cooperación en el combate contra el narcotráfico en Latinoamérica

15:30 GMT.- Quito.- ECUADOR CORRUPCIÓN.- Un tribunal de Ecuador anuncia su resolución sobre el pedido de suspensión condicional de la pena solicitado por el expresidente Lenín Moreno, condenado a cinco años de prisión por cohecho, y once personas más. Sala de audiencias del piso 8 del edificio de la Corte Nacional de Justicia. (Texto)

20:15 GMT.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General acoge una reunión de alto nivel sobre la solución de dos Estados y el plan integral de paz para Gaza, con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

22:30 GMT.- Quito.- ECUADOR ABORTO.- La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) presenta un informe que analiza la respuesta del sistema de salud ecuatoriano frente a la interrupción voluntaria del embarazo por violación y los desafíos para garantizar el acceso a este derecho. (Texto)

Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El Atlantic Council reúne este martes en Nueva York a figuras políticas como el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El segundo día de las dos jornadas del debate electoral con los candidatos a la alcaldía de Lima reúne a 13 de los 26 candidatos, con la polémica de la participación del ultraderechista Rafael López Aliaga, que busca una polémica reelección indirecta tras haber ganado las elecciones anteriores y haber renunciando a mitad del mandato para ser candidato presidencial. Centro de Convenciones de Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- Los actores Gael García Bernal, Jorge Salinas y Esmeralda Pimentel anuncian en una alfombra roja el estreno de ‘Hombre al agua’ en México el próximo 24 de septiembre. (Texto) (Foto) 00.00 GMT del miércoles

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Prosigue el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Washington.- EEUU WASHINGTON.- La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris viaja a Michigan para hacer campaña junto a Abdul El-Sayed, candidato progresista al Senado

Europa

14:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) responde a la consulta de la Comisión Europea (CE) sobre la revisión de la regulación de los criptoactivos MiCAR.

16:00 GMT.- Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- Conferencia de prensa del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua, en el marco de la presentación de su último informe sobre la situación en este país en el Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

17:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL FINANZAS.- El gobernador del Banco de Portugal inaugura la conferencia “Portugal's FSAP Main Results for the Banking Sector: Financial System Resilience, Stability and Future Challenges”, que reúne a responsables del banco central portugués, del Fondo Monetario Internacional (FMI), académicos y representantes del sector financiero.

22:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Londres alberga el estreno mundial de 'Digger', la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise, enmarcada en la llamada 'Gala Real de Cine' y donde se espera la presencia de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, junto al elenco principal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el grupo parlamentario de la CDU y la hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU) tras la debacle electoral en los estados federados de Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín el domingo pasado, que se suma a la de Sajonia-Anhalt del pasado día 6.

Berlín.- ESPAÑA TRANSPORTE.- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, participa en la feria de la industria internacional del ferrocarril y la movilidad InnoTrans en Berlín, en la que participan 85 empresas españolas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Varsovia.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso pregrabado en la 10.ª Conferencia Anual de Investigación "La respuesta de los bancos centrales a los retos futuros: resiliencia, credibilidad e innovación", organizada por el Banco Nacional de Ucrania y el Banco Nacional de Polonia.

París.- MARÍA ANTONIETA.- En el 20 aniversario del estreno de 'María Antonieta' de Sofia Coppola, una exposición en el palacio de Versalles, concebida junto a la realizadora, explora los orígenes de la película, sus apuestas estéticas y su impacto cultural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- OCDE INVERSIONES.- La OCDE publica su análisis anual sobre las restricciones a las inversiones transfronterizas.

Londres.- DIANA DE GALES.- Sale a la venta en el Reino Unido el libro de Earl Spencer, hermano de Diana de Gales, sobre la vida de esta última y titulado "Swan Song: Diana, My Sister" (Canción del cisne: Diana, mi hermana, en español). (Texto) (Foto)

Estrasburgo.- UCRANIA GUERRA.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) celebra una audiencia sobre la demanda presentada por la Unión Ucraniana Helsinki para los Derechos Humanos (UHHRU) en nombre de diez menores ucranianos que estaban en centros de acogida de Crimea cuando Rusia asumió el control de la península en 2014 y cuyo paradero se desconoce.

Berlín.- ALEMANIA TRANSPORTE.- Berlín acoge la 15 edición de la Feria de transporte internacional InnoTrans.

Oriente Medio y África

Rabat.- MARRUECOS ELECCIONES.- Termina la campaña electoral en Marruecos, que celebrará mañana elecciones legislativas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - El gigante tecnológico chino Alibaba presentó este martes un nuevo chip de inteligencia artificial, que describió como el "más potente" de China, cuando Pekín y Washington se debaten entre la rivalidad y la cooperación en su carrera tecnológica y en la víspera del viaje del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, con la IA como uno de los grandes temas a discutir. (Texto)

Tokio - JAPÓN TIFÓN - El tifón Dujuan se aleja este martes de Japón tras dejar al menos cinco muertos, seis desaparecidos, 23 heridos y lluvias récord en el área metropolitana de Tokio, además de deslizamientos e inundaciones que en la víspera provocaron órdenes de evacuación para casi 2 millones de personas. (foto)

Katmandú.- NEPAL ONU.- El primer ministro nepalí, Balendra "Balen" Shah, viaja a Nueva York para llevar ante la Asamblea General de la ONU la petición de justicia climática y compensación económica por el colapso de un glaciar en el Himalaya que ha dejado más de 1.300 muertos y 5.000 desaparecidos en Nepal.

Seúl.- COREA DEL SUR ESPAÑA.- El Seoul Arts Center inaugura la exposición '500 años de arte española: de Velázquez a Sorolla', que reúne 95 obras de Hispanic Society Museum and Library de Nueva York, entre ellas piezas de El Greco, Velázquez, Goya y Sorolla. (Texto) (Foto)

Manila - FILIPINAS UE - La Unión Europea (UE) y Filipinas anunciaron este martes que han concluido las negociaciones sobre su tratado de libre comercio (TLC), un "hito significativo", según Manila, de cara a su prevista firma oficial en 2027 , en pleno impulso de Bruselas para diversificar socios, con recientes acuerdos alcanzados con India, Indonesia o Australia. (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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