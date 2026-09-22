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Sumar celebra que Sánchez no asista a la recepción de Trump por la asamblea de la ONU

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Sumar ha respaldado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la recepción que ofrece este martes por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas al coincidir con un acto de agenda.

La portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha tildado de "estupendo" que Sánchez no asista a este evento y ha criticado que es evidente que Trump cada vez que habla de España es para "amenazarnos".

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En rueda de prensa, ha pedido también que se deniegue la extradición a Estados Unidos del activista propalestino James 'Fergie' Chambers, encarcelado en Madrid desde julio tras su detención en Ibiza y al que la Administración Donald Trump reclama por un presunto apoyo económico al grupo terrorista Hamás.

Mientras, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha comentado que le parece "correcta" la ausencia del presidente del Gobierno en este acto que ha calificado como "guateque personal" del señor Trump. "No tenemos que ir ahí a reírle las gracietas porque, realmente, el mayor enemigo de las democracias, del periodismo y del Estado de Derecho es el señor Trump", ha zanjado.

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Su compañero en la bancada de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha declarado que este 'plante' esta bien pero se puede quedar en "retórica" y "simbolismo" si luego no se es capaz de romper con la estrategia nortemaricana en materia de energía o economía.

Eso sí, ha ironizado que quizás el presidente del Ejecutivo podría haber aprovechado ese encuentro "para preguntar si Trump había hablado con el rey de Marruecos antes" de la crisis migratoria en Ceuta.

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