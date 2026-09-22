Agencias

HRW denuncia como "ataque a libertad de prensa" los 2 años de cárcel a periodista maliense

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Rabat, 22 sep (EFE).- El periodista maliense Abdramane Keita fue condenado a dos años de prisión por un tribunal nacional de ciberdelincuencia bajo cargos que la ONG Human Right Watch (HRW) considera "falsos" y denuncia que su proceso fue "un ataque contra la libertad de prensa".

El periodista, director del periódico independiente 'Le Témoin' (El Testigo), fue arrestado el 9 de junio en Bamako acusado de un "delito de carácter regional que atenta contra la unidad nacional y la credibilidad del Estado" y fue condenado a dos años de prisión el 14 de septiembre, según informó HRW.

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Su arresto ocurrió días después de que comentara en un programa de televisión que el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) controlaba la ciudad de Kidal (norte) y que la situación de seguridad estaba empeorando.

El grupo terrorista había lanzado ataques en todo el país el 25 de abril, asesinando al ministro de Defensa y apoderándose de varias ciudades del norte.

Antes de la detención de Keita, las autoridades detuvieron a otro periodista, Chahana Takiou, también director de otro medio, '22 Septembre', después de que criticara públicamente a las autoridades por procesar a otro compañero de profesión, Youssoff Sissoko.

La ONG considera que la condena de Keita forma parte de "un patrón más amplio en Mali, en el que las autoridades buscan silenciar a periodistas, defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición".

Reporteros Sin Fronteras (RSF) también denuncia esta condena como "injusta" y afirma que es "un ejemplo más de la criminalización del periodismo en Malí a través de la ley de delitos cibernéticos".

El país, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y desde agosto de 2023, el norte registra una escalada de enfrentamientos entre el Ejército y grupos independentistas. EFE

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