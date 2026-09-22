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Sube a cinco muertos y seis desaparecidos el balance por el tifón Dujuan en Japón

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Tokio, 22 sep (EFE).- El balance de víctimas por el tifón Dujuan en Japón subió este martes a cinco muertos, seis desaparecidos y 23 heridos, mientras el ciclón se alejaba del archipiélago tras dejar lluvias récord, deslizamientos de tierra e inundaciones en el área metropolitana de Tokio.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón elevó a las 12:30 hora local (3:30 GMT) el balance a cinco fallecidos (tres en Chiba, uno en Kanagawa y otro en Miyazaki) y seis desaparecidos. También contabilizó tres heridos graves y 20 leves, así como daños a al menos 468 viviendas.

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En Oshima, una isla conectada con Tokio por un ferri de alta velocidad de unas dos horas, Dujuan dejó lluvias históricas. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) contabilizó 832 milímetros en las 48 horas hasta la medianoche del lunes, el mayor registro para ese intervalo desde el inicio de las observaciones en 1991. EFE

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