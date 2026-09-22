SpaceX AI lanza Grok 4.7, más potente en programación y tareas de conocimiento general al mismo precio que su predecesor

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SpaceX AI ha anunciado Grok 4.7, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) que integra mejoras tanto en programación avanzada como en tareas complejas de conocimiento general, manteniéndose al mismo precio y con la misma velocidad de ejecución que su modelo predecesor Grok 4.6.

El laboratorio de IA ha dado a conocer todos los detalles del nuevo modelo subrayando sus capacidades más avanzadas, que se deben, en parte, a ha sido entrenado con un modelo base nuevo y más grande que el utilizado para Grok 4.6, mediante técnicas de aprendizaje de refuerzo prolongado en tareas complejas que pueden requerir horas de ejecución, en vez del entrenamiento base que se distingue por la lectura de millones de textos para aprender lenguaje y conocimiento general (memoriza patrones).

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Como resultado, SpaceX AI ha asegurado en un comunicado en su web que Grok 4.7 destaca por ser capaz de verificar su propio trabajo y gestionar contextos de gran extensión, lo que permite conversaciones más extensas en las que el usuario no tiene que estar recordando los contextos iniciales.

Siguiendo esta línea, SpaceX AI ha trabajado laboriosamente para que Grok 4.7 sea un modelo mejorado en programación (integrado en CursorBench 4.0), redacción técnica, análisis legal y tareas avanzadas de oficina o ingeniería eléctrica.

Asimismo, el modelo contiene una nueva arquitectura de mitigación de riesgos que ha logrado una de las tasas más bajas de 'jailbreak' y acceso indebido. Concretamente, SpaceX AI ha destacado que ha sido capaz de bloquear el 96,7 por ciento de solicitudes de uso malicioso en HackerBench v0.3.

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A la hora de comparar el rendimiento de Grok 4.7 frente a Grok 4.6, GPT-5.6 Sol Max y Fable 5.1 Max, cabe destacar que en trabajo legal (Harvey Legal Agent Benchmark) se diferencia abruptamente con un 19,6 por ciento para triplicar la puntuación de Fable 5.1 (6,7 por ciento) y multiplica casi por 8 a GPT-5.6 Sol (2,5 por ciento).

En cuanto al coste, Grok 4.7 es 8,3 veces más barato en salida que Fable 5.1 costando 2 y 6 dólares en entrada y salida respectivamente, y 3,3 veces más barato que Sol, destacando en varios campos frente a estos modelos. No obstante, Fable 5.1 sigue dominando la ejecución autónoma de Terminal (57,9 por ciento) para sacar 19,9 puntos a Grok (38 por ciento) y 20,6 puntos a Sol de OpenAI.

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Grok 4.7 ya está disponible en la API de Grok, Cursor, Grok Build y plataformas en la nube asociadas. Además, SpaceX AI ofrece una variante más rápida que dobla la velocidad de salida a dos veces el precio.