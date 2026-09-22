Los órganos judiciales de Ceuta han abierto 37 procedimientos por agresión sexual tras la entrada masiva de migrantes

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado este martes conocimiento de un informe del Servicio de Inspección que recoge los datos relativos a las 37 diligencias previas abiertas por delito de agresión sexual en el Tribunal de Instancia de Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.

El informe señala que, entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción incoaron un total de 37 diligencias previas por delitos de agresión sexual cometidos contra un total de 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad.

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Según los datos recabados del Tribunal de Instancia de Ceuta, los seis órganos judiciales de la Sección Civil y de Instrucción incoaron entre esas fechas un total de 37 procedimientos de diligencias previas por este tipo de delitos. De ellos, 28 seguían tramitándose el 14 de septiembre, 8 habían sido archivados provisionalmente y uno más se acumuló a otras diligencias previas anteriores

El número total de víctimas en los 37 procedimientos asciende a 39, una de ellas un varón mayor de edad. De las 38 mujeres víctimas, 14 eran menores. El número de víctimas en los 28 procedimientos que siguen tramitándose asciende a 30, todas mujeres y, de ellas, once menores.

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Además, el CGPJ ha informado de los 37 presuntos agresores son todos varones. Si bien, 18 no han sido identificados y los 19 que sí lo han sido son todos mayores de edad.