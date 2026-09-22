Sanidad pide la actuación de la Abogacía del Estado para obligar a Madrid a crear el registro de objetores al aborto

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este martes de que su departamento ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar" a la Comunidad de Madrid a "cumplir la ley" y crear el registro de profesionales objetores al aborto.

"Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales del registro", ha señalado García en referencia a la resolución que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió en marzo.

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Dicha decisión imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para la elaboración y aprobación del registro y se adoptó en el marco de un recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La titular de Sanidad ha avanzado esta nueva solicitud a la Abogacía del Estado durante la presentación de una nueva campaña que busca combatir el estigma y la culpa que rodean al aborto y reivindicar el derecho a interrumpir el emberazo en la sanidad pública.

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García ha afirmado que esta campaña también interpela a quien tiene la responsabilidad de garantizar dicho derecho y ha recordado que, en 2024, casi ocho de cada 10 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, tras lo que ha puntualizado que en la Comunidad de Madrid, dicha cifra se elevó al 99 por ciento de casos.

"Esto es un dato que muestra cuánto nos queda por avanzar para que esta prestación forme parte de la atención habitual de nuestra atención sanitaria en la sanidad pública", ha aseverado para detallar que esto exige organización, formación, profesionales suficientes, circuitos claros, información sobre los métodos disponibles y una atención adecuada.

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"Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. La objeción de conciencia, que es un derecho individual, debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo. Y el sectarismo de un gobierno autonómico nunca puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho que está reconocido por ley", ha destacado.

'TODO ESTARÁ BIEN'

"Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas y decidas lo que decidas. Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", destaca el vídeo de la nueva iniciativa.

García ha señalado que, cuando una mujer entra en un centro de salud para decir que quiere abortar, debería encontrar "información clara, un profesional que la escuche y un camino fácil para recibir la atención que necesita". "Sin embargo, todavía hay mujeres que encuentran preguntas que las hacen sentirse culpables", ha lamentado.

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Por ello, ha subrayado que esta campaña busca abordar este tipo de situaciones y trasladar a las mujeres que "tienen derecho a decidir y que la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas", enfatizando que, en cualquier caso, "todo estará bien".

"No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca la pena. Hay mujeres que sienten alivio. Hay mujeres que sienten tristeza. Hay quienes se sienten culpables. Hay quienes lo tienen claro desde el principio. Una mujer incluso puede atravesar por emociones diferentes y todas merecen ser escuchadas y ser atendidas con el mismo respeto", ha resaltado.

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En esta línea, ha abogado por hablar "con naturalidad" de que "decidir abortar está bien", al tiempo que ha afirmado que las mujeres también pueden decidir guardarlo en su intimidad y pedir apoyo "antes, después o durante".

"La sanidad pública debe ofrecer una certeza y es que tienes derecho a recibir atención y a que se respete tu decisión. Porque tienes derecho a abortar y tienes derecho a hacerlo en la pública y puedes decidir abortar o puedes decidir no hacerlo. Pero decidas lo que decidas, todo estará bien", ha concluido.

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