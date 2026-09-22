Rusia ataca una noche más empresas e infraestructura ferroviaria y energética ucraniana

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Kiev, 22 sep (EFE).- Rusia volvió a atacar anoche las instalaciones de empresas ucranianas de sectores no relacionados con el Ejército y golpeó también infraestructuras ferroviarias y varias subestaciones eléctricas en múltiples regiones de la retaguardia ucraniana, según informó en su cuenta de la red social X el primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski.

Según el jefe del Gobierno, los misiles y drones rusos fueron dirigidos contra trece regiones del país en este último ataque aéreo nocturno.

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"Rusia atacó deliberadamente negocios, instalaciones agrícolas, almacenes, infraestructura ferroviaria, instalaciones energéticas y edificios residenciales", escribió Koretski, que confirmó también bombardeos rusos con misiles contra la industria en las regiones de Dnipropetrovsk y Poltava de los que ya habían dado cuenta las autoridades regionales.

Koretski informó además de la muerte de cuatro personas en la ciudad de Dnipró, capital de Dnipropetrovsk, en un ataque con misil ruso.

Según el primer ministro, las fuerzas rusas alcanzaron infraestructuras ferroviarias y varias subestaciones eléctricas en regiones como Poltava, Vínitsia y Zhitómir.

Rusia está llevando a cabo una agresiva campaña de ataques contra infraestructuras logísticas y de almacenamiento de negocios ucranianos como supermercados o productores de bebidas y alimentos que están dejando los estantes de las tiendas del país sin algunos productos básicos o de uso cotidiano como ciertos refrescos o alimentos. EFE

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