Rusia aprueba extender explotación de su segmento en la EEI hasta 2030

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Moscú, 22 sep (EFE).- Rusia tomó la decisión de extender la explotación de su segmento en la Estación Espacial Internacional (EEI) hasta 2030, dos años más de lo anteriormente previsto, según informó este martes el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Bakánov.

"Nuestros colegas estadounidenses se dirigieron a nosotros con la solicitud de extender la explotación de 2028 a 2030, ya que la EEI está conformada por dos segmentos, el ruso y el estadounidense. Fuimos a su encuentro y decidimos extender otros dos años el trabajo de la estación", declaró durante una reunión con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

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El jefe de Roscosmos señaló que esta decisión "no incidirá en los plazos de creación de la Estación Orbital rusa (ROS, por sus siglas en ruso)", cuya puesta en marcha está prevista para 2030.

Anteriormente Rusia tenía previsto usar su segmento en la estación internacional hasta 2028, mientras Estados Unidos y el resto de los participantes preveían explotar la plataforma espacial hasta 2030.

En marzo pasado Bakánov anunció que en 2028 Rusia lanzará el primer módulo de la nueva estación espacial rusa.

Roscosmos estima que el proyecto tendrá un coste de casi 610.000 millones de rublos, unos 6.350 millones de dólares al actual tipo de cambio (unos 5.800 millones de euros).

Según el anterior director de Roscosmos, Yuri Borísov, la ROS estará abierta a la cooperación internacional y su arquitectura permitirá incluso la incorporación de módulos de otros países.

El director general de este ambicioso proyecto, Vladímir Kozhévnikov, anunció en 2024 que Rusia lanzará un total de 34 cohetes portadores durante la construcción de la ROS.

En total para completar la construcción serán lanzados 15 cohetes Angará-A5M y 19 Soyuz-2.1b, explicó.

Durante la primera etapa de construcción de la ROS, que se prolongará hasta 2030, será lanzado un módulo base de estación, al que en los tres años siguientes se unirán dos módulos especializados.EFE