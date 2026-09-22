'Quiet luxury', la tendencia a la hora de viajar que empezó en Lanzarote hace 60 años

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El lujo silencioso, o 'quiet luxury', se ha convertido en los últimos años en una de las palabras más repetidas en moda, decoración y viajes. La idea de fondo no es nueva: frente al gesto que busca llamar la atención, hay una elegancia que se nota en los detalles y no necesita ser gritada.

Mucho antes de que el término existiera, ya había quien la aplicaba sin ponerle nombre. Ese es el caso del primer hotel que abrió sus puertas en Lanzarote, mucho antes de que la isla fuera un destino tan aclamado como lo es ahora.

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Es el caso de Hotel Fariones, que este año cumple 60 años desde que abriera como el primer hotel de la isla y que, en todo este tiempo, apenas ha cambiado de criterio.

LAS TEXTURAS NATURALES Y EL ARTE LOCAL SON EL AUTÉNTICO LUJO

La autenticidad convierte cualquier espacio en único y especial. El Hotel Fariones no sorprende por su tamaño ni por las espectaculares vistas al mar, sino por aquellos pequeños detalles que mantienen desde los 60 y que, a día de hoy, sigue diferenciándolo.

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Su decoración es obra del diseñador Rafael del Castillo junto a la interiorista Rita Corujo, no recurre a dorados ni a elementos reconocibles de lujo convencional, sino a blancos encalados, texturas naturales y arte local. Asimismo, en la cocina, siguen el mismo criterio con una apuesta por ingredientes que salen de su propia Finca de Uga y de proveedores de la isla, en lugar de apostar por productos importados con sello internacional. Y en Room 214, la tienda del hotel, lo que se vende es artesanía real hecha en Lanzarote, no merchandising con el nombre del hotel estampado.

En definitiva, el lujo silencioso está en el origen de las cosas y no en la ostentación. En este sentido, a lo largo de los 60 años, este criterio ha llevado al hotel a alzarse con premios como los TUI Global Hotel Awards o los Tripadvisor Travelers' Choice, y este 2026 ha repetido en el Tripadvisor Best of the Best.

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El aniversario se celebró el pasado 18 de septiembre con una fiesta en Puerto del Carmen a la que asistieron empleados, autoridades locales y colaboradores del hotel, entre ellos la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort. El acto sirvió también para reconocer a los empleados que han pasado por el hotel a lo largo de estas seis décadas, en un negocio que, perteneciente a Rosa Group, ha mantenido desde su fundación un carácter familiar.

El caso de Fariones sirve para ilustrar algo que va más allá de un hotel concreto: su apuesta por la sostenibilidad y la autenticidad a la hora de crear un modelo de turismo, demostrando que el lujo silencioso no es solo una tendencia de temporada sino que se convierte en un criterio a la hora de viajar.

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