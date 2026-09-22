Pezeshkian promete "defender con firmeza" las posiciones de Irán ante la Asamblea General de la ONU

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha prometido este martes "defender con firmeza" las posiciones de Teherán en el marco de su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, en medio del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Defenderemos con firmeza las posiciones de Irán en los foros internacionales", ha dicho antes de iniciar su viaje a Nueva York, antes de resaltar que los asuntos que abordará ante la ONU "son una expresión de la opresión iraní, los crímenes cometidos y la desconfianza que se ha generado" a raíz de la citada ofensiva.

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Así, ha recalcado que Irán "fue en múltiples ocasiones a la mesa de negociaciones y firmó acuerdos", pese a lo cual "todo el mundo vio cómo los compromisos no fueron respetados y los escritos fueron violados (por parte de Estados Unidos)", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

"No se puede obligar a la gente a obedecer. Lo que sucede en Gaza, Palestina, Siria, Yemen, Irán y otros lugares refleja la realidad que observa la gente en todo el mundo", ha explicado Pezeshkian, quien ha acusado a "los enemigos" de "bloquear todas las vías posibles para forzar a la nación iraní a rendirse".

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"Los enemigos bloquean todas las vías posibles para forzar a la nación iraní a rendirse. Al no haber logrado sus objetivos por medios militares, intentan actuar a través de otras vías (...) y tratan de sacar el máximo provecho de nuestras debilidades para llevarnos a una situación de debilidad y a la rendición desde el interior", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se encuentra ya en Nueva York, desde donde ha destacado que su desplazamiento "tiene lugar tras la cobarde guerra desatada por Estados Unidos y el régimen sionista", que han provocado "un estado de guerra" en la región de Oriente Próximo.

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"Es natural que nuestro objetivo principal sea estar presentes en una plataforma internacional de gran envergadura para defender la legitimidad, los derechos y los intereses del pueblo iraní. Naciones Unidas constituyen la mayor plataforma internacional", ha argumentado, antes de remarcar que, si bien "el grado de éxito" del organismo a la hora de "lograr sus objetivos de establecer la paz, la seguridad y la justicia" es algo "a debate", lo cierto es que "ofrece a los países una tribuna para transmitir sus posturas y mensajes al mundo".

Araqchi ha puntualizado que, ante la situación actual, la Asamblea General de la ONU servirá este año "para denunciar la opresión sufrida por el pueblo iraní y para honrar a los mártires de Irán" por la ofensiva estadounidense-israelí, entre ellos el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en los primeros compases del conflicto junto a otros altos cargos iraníes.

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De esta forma, ha denunciado que haya países que "se arrogan el derecho a actuar a su antojo" en la escena internacional, "sin mostrar respeto alguno por las instituciones internacionales, el Derecho Internacional ni la conciencia colectiva de la humanidad".

"Vemos que un régimen criminal como el régimen sionista tiene las manos totalmente libres para actuar a su antojo y, lamentablemente, los países occidentales y europeos, que se consideran abanderados de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario, guardan silencio ante esta situación", ha criticado.

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"No hemos visto ninguna condena seria por parte de estos países respecto a lo que ocurre en Palestina, Gaza, Líbano e Irán, ni sobre los crímenes cometidos; en cambio, basta con que surja algún problema en un rincón de un país como Irán para que derramen lágrimas de cocodrilo, suspiren y se lamenten", ha ironizado.

Por ello, ha reconocido que "es natural que no quede confianza alguna en una organización influida por estos países", en referencia a la ONU, antes de hacer hincapié en la importancia de mantener un debate sobre "cómo recuperar esta confianza" y de explicar a la comunidad internacional "cómo se ha perdido la confianza en Naciones Unidas y cómo podría restaurarse".

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