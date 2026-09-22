Mapfre destrona a Bradesco como líder asegurador en Latinoamerica tras rebasar los 11.000 millones en primas

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La multinacional española Mapfre se ha erigido como la primera aseguradora en Latinoamérica por volumen de negocio en 2025 tras destronar a la brasileña Bradesco y copar ya un 5,1% de cuota de mercado en la región, según recoge el último 'Ranking de grupos aseguradores en América Latina', de Mapfre Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre.

La firma presidida por Antonio Huertas alcanzó en el pasado ejercicio los 11.044 millones de dólares en primas (unos 9.400 millones de euros al tipo de cambio del cierre del año) tras crecer más de un 1% y fue la única aseguradora por encima de la barrera del 5% en cuota de mercado.

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Así, Mapfre rebasa a su competidora carioca en más de 740 millones de dólares en volumen de primas, ya que ésta perdió más de 1.500 millones (-13,2%) en comparación con el dato cosechado en 2024.

La caída de Bradesco responde, en gran medida, al deterioro del ramo de Vida Ahorro en Brasil, sumado a la depreciación del real brasileño, que penalizó a las empresas más expuestas a este mercado, como Brasilprev, que cae de la tercera posición a la sexta, con un 27,8% menos de primas, que fueron de 7.510 millones de dólares (6.392 millones de euros).

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Por su parte, Mapfre ha escapado la merma, tal y como explica, gracias su modelo de negocio diversificado que "volvió a funcionar como estabilizador frente a las oscilaciones locales".

Completa el podio Zurich, el grupo suizo anotó 9.012 millones de dólares (7.670 millones de euros) en primas, y a pesar de contraer en más de mil millones de dólares su volumen de negocio respecto a 2024 gana una posición sobre el ranking del ejercicio anterior.

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Le siguen la estadounidense MetLife, con 7.991 millones de dólares (6.801 millones de euros), y el mexicano Grupo Nacional Provincial (GNP), cuyas primas ascendieron a 7.537 millones de dólares (6.415 millones de euros). Tanto Metlife, que concentra el 59% de su actividad en el país azteca, como GNP, que tiene su origen y el 100% de su negocio en ese país, se han beneficiado del dinamismo del mercado mexicano, que ha vuelto a actuar como "principal motor de crecimiento" de la región, tal y como precisan los analistas del informe.

Ambas entidades lograron aumentar sus ingresos en 2025 sobre el año previo; Metlife lo hizo en un 9,7%, mientras que en GNP se elevaron un 8,25%.

Por detrás, la francesa CNP Assurances, con 6.369 millones de dólares en primas (unos 5.420 millones de euros), un 4,5% menos, y la colombiana Sura, con 5.996 millones de dólares en ingresos (unos 5.103 millones de euros), un 2,2% más, mantienen la séptima y octava plaza, respectivamente.

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En la novena posición de nuevo una firma española. Se trata de BBVA que en el 2025 elevó sus primas hasta los 5.749 millones de dólares (unos 4.893 millones de euros), un 8,6% más que el año anterior, lo que le ha servido para mejorar su posición en el 'ranking' en un puesto.

No obstante, la mayor de las alzas la registra MHH que adquirió la aseguradora puertorriqueña Medical Card System (MCS). Así, ganó 7 plazas hasta completar el 'top 10' de este año tras incrementar su volumen de negocio en casi un 23%, hasta los 5.242 millones de dólares (unos 4.462 millones de euros).

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EL DETERIORO DEL RAMO VIDA

Por segmentos, el informe reconoce que el negocio asegurador fue muy dispar en los ramos de Vida y No vida. En cifras, el estudio atestigua que si bien el conjunto del sector avanzó un 1,5%, hasta los (218.345 millones de dólares (185.833 millones de euros) en su conjunto, este crecimiento recayó íntegramente en No Vida, que se expandió un 4,6%, hasta los 127.300 millones de dólares (108.345 millones de euros), mientras que Vida registró un retroceso del 2,6%, hasta los 91.000 millones de dólares (77.450 Meuro).

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De este modo, la aseguradora española ha argumentado que el factor que más ha pesado en esa caída del ramo Vida fueron los cambios regulatorios y fiscales en Brasil que han desincentivado la venta de los VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), un seguro que representa el 66,2% del volumen de Vida en el país, lo que ha generado una menor atracción hacia productos de ahorro.

Asimismo, el pasado 2025 fue un año en 'rojo' para el real brasileño --la divisa del país--, por lo que, aunque la caída en moneda local de Vida fue del 6%, medida en dólares retrocedió un 16,7%.

En cuanto al 'ranking' por segmentos, en el ramo de No Vida, Mapfre consolida su posición como líder en volumen de primas, que alcanzaron los 7.329 millones de dólares (6.238 millones de euros), y una cuota de mercado del 5,8%, en el ramo en el que históricamente ha obtenido su principal fuente de negocio.

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La principal novedad está en el segundo puesto, al que escala tras avanzar seis posiciones MHH con 5.239 millones de dólares (4.459 millones de euros), tras adquirir la también puertorriqueña MCS, lo que hizo crecer cerca de un 30% sus ingresos. En tercer lugar, la alemana Talanx registró unas primas de 4.803 millones de dólares (4.087 millones de euros).

De su lado, el mercado de Vida sigue dominado por las dos grandes compañías brasileñas del sector, aunque intercambian sus puestos: Bradesco encabeza este año el ranking con 8.334 millones de dólares en primas (7.093 millones de euros), seguido de Brasilprev, con 7.510 millones de dólares (6.392 millones de euros). A continuación se sitúa la estadounidense MetLife, con un volumen de negocio de 5.626 millones de dólares (4.788 millones de euros).

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Por otro lado, el estudio resalta que una de las diferencias entre ambos ramos es la mayor concentración del mercado de Vida. En este sentido, reconoce que mientras que en No Vida las diez primeras compañías concentran el 37,5% del total de las primas y el top 25 de compañías, el 62%; en el segmento de Vida las diez mayores aseguradoras reúnen más de la mitad del total de primas (el 53,8%), una cifra que, en las 25 de mayor actividad, asciende al 78% del total.