Lula acusa a los "tecnoligarcas" de promover una "carrera sin frenos éticos"

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Naciones Unidas/Sao Paulo, 22 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este martes durante la Asamblea General de Naciones Unidas a los "tecnoligarcas" de promover una "carrera sin frenos éticos" y llamó a regular el sector.

Lula dijo durante su discurso en Nueva York que el mundo vive una "revolución tecnológica sin precedentes" con la inteligencia artificial y las redes sociales, y afirmó que sería una "omisión histórica" no enfrentar el desafío de establecer normas.

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"Un puñado de tecnoligarcas quiere resucitar una versión de neoliberalismo digital sin reglas ni transparencia", criticó, antes de acusarlos de "transferir" a las familias la "imposible tarea de enfrentar los algoritmos".

En ese sentido, el mandatario aseguró que Brasil "no tolerará" ese "modelo de negocio" y recordó la aprobación por parte del Congreso del país de una ley que aumenta las medidas para proteger a menores de edad y adolescentes en el mundo digital.

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Además, Lula dijo que el país "no cederá" a las "presiones" de las multinacionales que quieren "privatizar" el PIX, un popular sistema digital de pagos usado por millones de brasileños y que ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno estadounidense.

De cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra el 4 de octubre, el mandatario y candidato a la reelección alertó sobre el peligro que supone la propagación de noticias falsas para la democracia. EFE

(foto)(vídeo)